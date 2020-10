| Novo diretor do Inpe, Clezio De Nardin é gaúcho de Santa Maria.

Por Flavio Pereira | 4 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Engenheiro Clezio Denardin é gaúcho, formado pela UFSM Foto: Reprodução/Facebook Foto: Reprodução/Facebook

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Ciência e Tecnologia Marco Pontes anunciou o novo diretor do Inpe, Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, Clezio Denardin. A sua nomeação recebeu boa avaliação da comunidade científica. O Inpe tem atuação importante no polêmico tema das queimadas no país.

Clezio Marcos De Nardin, natural de Santa Maria (RS), assumirá o cargo ocupado interinamente por Darcton Policarpo Damião. Clezio é engenheiro eletricista formado em 1996 pela UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) e doutor em Geofísica Espacial. Por três anos foi vice-diretor do ISES (International Space Environment Service) que é um organismo internacional dedicado ao Clima Espacial,e atua no Inpe desde 1997.

Ele anunciou que pretende convidar o presidente Jair Bolsonaro, para apresentar o trabalho do Inpe.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de |