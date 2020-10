| Diego Churín desembarca em Porto Alegre e fica perto de ser anunciado pelo Grêmio

O jogador desembarcou na tarde dessa sexta-feira (23). Foto: Rádio Grenal Foto: Rádio Grenal

Especulado nos últimos dias e anunciado pelo técnico Renato Portaluppi, o atacante argentino Diego Churín desembarcou no aeroporto Salgado Filho na tarde dessa sexta-feira (23) e a Rádio Grenal acompanhou com exclusividade. Vindo do Cerro Porteño, o jogador de 30 anos deve ser anunciado oficialmente no Grêmio nas próximas horas.

Além de Diego Churín, o Grêmio também está em busca de um meia. A tentativa da contratação foi acelerada após o novo problema de Jean Pyerre, que ficará mais duas semanas afastado do time, fazendo um trabalho de reforço muscular.

O uruguaio Garton Ramírez de 29 anos que está na Sampdoria é uma das opções e a direção está tentando a sua contratação.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

