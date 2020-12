Rio Grande do Sul Começa nesta terça-feira o período de matrículas na rede estadual de ensino para o ano que vem

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Pré-matrículas devem ser realizadas até o dia 3 de janeiro. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

Nesta terça-feira (15), começa o período de pré-matrículas na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul para o ano que vem. O calendário do “Processo de Chamada Pública Escolar” também prevê rematrículas, transferências, efetivações da matrícula e inscrições em cursos técnicos subsequentes ou concomitantes, além de aproveitamento de estudos do curso normal.

As solicitações de pré-matrícula, de inscrição em curso técnico e aproveitamento de estudos do curso normal, de rematrícula e de transferência serão realizadas on-line, em página específica no site do governo gaúcho: educacao.rs.gov.br/matriculas.

O processo de efetivação da matrícula deverá ser realizado por aqueles que fizeram pré-matrícula ou pediram transferência, de modo presencial, na unidade escolar onde o estudante obteve a vaga.

A partir do dia 28 de fevereiro, o resultado da Chamada Pública Escolar será divulgado no site da Secretaria. Ou, de forma presencial, nas próprias escolas.

Pré-matrícula

A solicitação de pré-matrícula poderá ser feita de forma on-line, pelo site da Seduc, ou presencialmente, nas escolas. Para ingresso no 1° Ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade mínima de seis anos completos até o dia 31 de março de 2021.

Devem fazer a pré-matrícula pessoas que não tenham frequentado a Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul em 2020 e pretendam cursar o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio em escolas estaduais no próximo ano. A pré-matrícula deverá ser realizada de 15 de dezembro a 3 de janeiro.

No momento da solicitação de pré-matrícula, o responsável pelo estudante ou o próprio aluno poderão preencher até três opções de unidades escolares, por ordem de preferência. É preciso selecionar o tipo de ensino, a série, o turno de interesse e informar se tem ou não algum irmão matriculado na instituição de ensino pleiteada.

O resultado da pré-matrícula será enviado por e-mail e também estará disponível no site da Seduc. Depois, a vaga precisará ser confirmada com a efetivação da matrícula, presencialmente, na unidade escolar onde a vaga foi obtida.

Rematrícula

Aqueles que já estudaram na Rede Estadual de Ensino em 2020 e não estão inseridos na Busca Ativa (ou seja, estiver participando das atividades) terão a rematrícula realizada automaticamente.

Diferente dos anos anteriores, quando o critério era a frequência do aluno em 75% das aulas ou mais, neste ano o critério será a participação ou não nas atividades propostas pelo professor ao longo de 2020. Para esses, a rematrícula deverá ser realizada on-line de 21 de dezembro de 2020 a 20 de janeiro de 2021.

Para o estudante que estiver em Busca Ativa, a rematrícula deverá ser confirmada presencialmente na escola pelo responsável pelo aluno menor de 18 anos. Estudantes maiores de 18 anos que estiverem em Busca Ativa serão considerados matrículas novas.

Transferência

A solicitação de transferência deve ser feita para alunos que já estudam na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul, mas pretendem mudar de escola.

O pedido é realizado de forma on-line. A prioridade se dará por proximidade da residência do estudante com a instituição de ensino, combinada com o critério da menor idade, salvo quando o aluno tiver irmãos que frequentam a escola pretendida. A solicitação de transferência deverá ser realizada de 18 a 31 de janeiro de 2021.

No momento da solicitação de transferência, o responsável pelo estudante ou o próprio aluno poderão preencher até três opções de unidades escolares, por ordem de preferência.

É preciso selecionar o tipo de ensino, a série, o turno de interesse e informar se possui ou não algum irmão matriculado na instituição de ensino pleiteada. Depois, a vaga precisará ser confirmada com a efetivação da matrícula, presencialmente, na unidade escolar onde a vaga foi obtida.

(Marcello Campos)

