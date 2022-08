Rio Grande do Sul Começa neste sábado mais uma Expointer, maior feira do agronegócio na América Latina. Portões serão abertos ao público às 9 da manhã

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

A 45ª Expointer será realizada de 27 de agosto a 4 de setembro, em Esteio Foto: Fernando Dias/Seapdr Evento prossegue até 4 de setembro, retomando formato 100% presencial. (Foto: Divulgação/Expointer) Foto: Fernando Dias/Seapdr

Após dois anos em formato híbrido por causa da pandemia de coronavírus, a Expointer volta a ser realizada em formato 100% presencial no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre). Os portões da maior feira do agronegócio na América Latina serão abertos ao público às 9h deste sábado (27), com uma programação variada até 4 de setembro.

A expectativa da organização é receber mais de 600 mil visitantes ao longo dos nove dias da 45ª edição do evento, que terá atividades distribuídas em 70 mil metros-quadrados de área. Foram inscritos 6.378 animais, proporcionalmente divididos em 80% na modalidade de argola e 20% rústicos.

Também estarão presentes mais de 150 empresas de máquinas e implementos agrícolas, espaço dedicado à inovação no agronegócio, pavilhões temáticos (Internacional, Comércio, Plantas e Artesanato), atividades técnicas e opções gastronômicas. Já o Pavilhão da Agricultura Familiar terá 337 expositores destacando a variedade de artigos produzidos por empreendimentos com esse perfil.

Outro atrativo são as apresentações de dança e música, ao longo de todas as tardes e noites, sempre com entrada franca. Além da participação de grupos ligados a Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) de diversas regiões do Rio Grande do Sul, subirão ao palco nomes consagrados como Guri de Uruguaiana e Renato Borghetti.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos em link específico no site ingressonacional.com.br ou diretamente no pórtico do Parque de Exposições Assis Brasil durante a realização da feira.

Quem está a pé desembolsa R$ 16 por pessoa, com meia-entrada para idosos (60 anos em diante), pessoas com deficiência e estudantes munidos da respectiva carteira, emitida por entidade do setor. Crianças de até 6 anos estão isentas. Já o estacionamento de veículo custa R$ 40 (valor que não inclui a entrada do motorista e passageiros).

Como chegar

Localizado no quilômetro 13 da rodovia federal BR-116 (via lateral), o Parque da Expointer pode ser acessado de diferentes formas, de acordo com o meio de transporte e a origem do trajeto. Quem vai de carro precisa observar as placas indicativas instaladas em vias próximas ao local do evento.

Outra opção é o Trensurb. Nesse caso, é necessário descer na estação de Esteio e cruzar a passarela de pedestres que faz a ligação direta com a área em frente às bilheterias. As equipes da empresa de metrô estarão reforçadas e, nos dois fins de semana abrangidos pela feira, haverá redução de intervalos entre as viagens.

Dicas detalhadas sobre o acesso à Expointer nos dois sentidos (a partir de Porto Alegre ou de cidades vizinhas), bem como outras informações úteis, podem ser conferidas no site do evento: expointer.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

