Rio Grande do Sul Começa o período de rematrículas para 2021 na rede estadual de ensino

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O prazo para realizar a rematrícula vai até 20 de janeiro de 2021 Foto: Agência Brasil O prazo para realizar a rematrícula vai até 20 de janeiro de 2021. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O período de rematrículas para 2021 na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul começou nesta segunda-feira (21). Os alunos que não estão inseridos na Busca Ativa não precisam fazer o procedimento, pois a rematrícula será automática.

Para os estudantes que estiverem em Busca Ativa – ou seja, não tiverem feito login no Google Classroom e/ou não tiverem participado das atividades propostas pelos professores em 2020 –, a rematrícula deverá ser feita presencialmente na unidade de ensino.

Segundo o governo, as escolas estarão preparadas para receber a todos seguindo os protocolos sanitários vigentes. O prazo para realizar a rematrícula vai até 20 de janeiro de 2021.

O estudante com menos de 18 anos que estiver em Busca Ativa deverá ter sua rematrícula confirmada presencialmente na escola pelo responsável. Estudantes maiores de 18 anos que estiverem em Busca Ativa deverão entrar no processo de pré-matrícula ou solicitar transferência no período indicado.

É preciso levar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou documento de identidade do estudante, CPF do estudante e responsável, documento de identidade do responsável e comprovante de residência (conta de luz ou declaração de moradia fornecida por órgão oficial).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul