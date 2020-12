Porto Alegre Agendamentos de consultas em 47 unidades de saúde de Porto Alegre podem ser feitos pelo celular

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Prefeito visitou a Unidade de Saúde Tristeza, na Zona Sul da Capital

Os agendamentos de consultas em 47 unidades de saúde de Porto Alegre já podem ser feitos pelo celular por meio do aplicativo #eufacopoa.

Nesta segunda-feira (21), o prefeito Nelson Marchezan Júnior e o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, estiveram na Unidade de Saúde Tristeza (Wenceslau Escobar, 2.442, bairro Tristeza) para participar da entrega da nova etapa da ampliação do acesso a consultas on-line e do Prontuário Eletrônico Integrado do Cidadão, que já está disponível em todas as unidades de saúde. Porto Alegre conta com 131 unidades de saúde, e as que já tem agendamento on-line representam 32% do total.

“Essa facilidade de marcação de consulta possibilita que o cidadão faça o seu agendamento sem sair de casa. Nesse momento de pandemia, a ferramenta se torna ainda mais importante para que o usuário fique protegido e só saia para consultar”, afirmou Marchezan.

No aplicativo #EuFaçoPoa, o acesso deve ser feito na opção “Meus agendamentos” e, após, “Tipos de agendamentos”. A pessoa deve selecionar a opção “Consultas na unidade de saúde” e escolher o horário e o melhor dia para ser atendido. Com o Prontuário Eletrônico do Cidadão, é possível ver resultados de exames de imagem e laboratoriais, acompanhar quais medicamentos foram recebidos, buscar medicamentos e ter acesso aos boletins médicos de internações hospitalares.

Segundo o secretário municipal da Saúde, o sistema auxilia na busca por serviços com acompanhamento integral do paciente. “É mais um passo que damos no caminho da implantação total dos agendamento nas unidades de saúde, trazendo mais agilidade e evitando que o usuário faça deslocamentos desnecessários”, disse.

Para consultas das 8h às 18h, o usuário pode fazer a marcação somente na unidade de saúde de referência, ou seja, onde costuma consultar. Nas unidades de turno estendido, que funcionam das 18h às 22h, todo o cidadão poderá marcar uma consulta. Caso não possa comparecer, a consulta deve ser cancelada pelo próprio aplicativo para que outra pessoa tenha a chance de ser atendida.

