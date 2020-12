O número de beneficiários que dependem unicamente do auxílio diminuiu em relação ao levantamento anterior do instituto, realizado em agosto, quando esse índice era de 44%.

A pesquisa anterior foi feita antes da extensão do benefício, que teve o valor reduzido de R$ 600 para R$ 300 por mês, em setembro. A última parcela está sendo paga em dezembro.

Segundo o levantamento, 27% das pessoas passaram a buscar outras fontes de renda após a diminuição do voucher pela metade. Com a redução do valor, 75% das famílias diminuíram a compra de alimentos, e 65% reduziram a compra de remédios.

A pesquisa do Datafolha indica que 39% dos entrevistados pediram o auxílio e 81% deles tiveram os pedidos atendidos. De acordo com o governo federal, o benefício chegou a quase 70 milhões de pessoas.