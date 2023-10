Porto Alegre Começam as obras de revitalização da Praça Província de Shiga, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2023

Projeto prevê a manutenção das características originais, respeitando paisagismo japonês, com espécies típicas do país oriental Foto: Cesar Lopes/PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA

Criada há 40 anos em homenagem à província japonesa de Shiga, considerada Estado-irmão do Rio Grande do Sul, a praça será totalmente recuperada.

A ordem de início para as obras da praça, localizada na esquina das avenidas Cristóvão Colombo e Plínio Brasil Milano, em Porto Alegre foi assinada neste sábado (28), pelo prefeito Sebastião Melo, pelo secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, e pelo diretor de incorporação da Cyrela Goldsztein, Luiz Paludo. O prefeito ressaltou a importância do instrumento de contrapartida, que destina recursos diretamente para obras em áreas verdes da Capital.

“É mais uma parceria com a iniciativa privada que qualifica esta praça tão tradicional e simbólica na nossa cidade. O espaço público é uma das coisas mais extraordinárias em uma cidade, mas precisa ser utilizado com liberdade e responsabilidade”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Os recursos financeiros para a revitalização, da ordem de R$ 900 mil, são oriundos de Termo de Aquisição de Solo Criado por Contrapartida. O projeto, desenvolvido pela Smamus, prevê a manutenção das características originais da praça, respeitando o paisagismo japonês, com espécies típicas do país oriental como azaleias, bambus, extremosas e cerejeiras.

“Depois de pronta, técnicos japoneses, especialistas em paisagismo, virão a Porto Alegre para treinar nossas equipes na manutenção da praça, com técnicas para uma poda orientada. É mais uma forma de demonstração de respeito e amizade pela Província de Shiga”, disse o titular da Smamus, Germano Bremm.

O cônsul do Japão em Porto Alegre, Shimizu Kazuyoshio, e o embaixador do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores no Rio Grande Do Sul, Marcelo Baumbach, elogiaram projetos como esse que reforçam a relação entre os dois países.

As obras preveem restauração de arquitetura; restituição das pedras; topiaria, isto é, arte de adornar os jardins em diferentes formas, por meio de podas e cortes; plantio de cobertura vegetal com plantas rasteiras; plantio para ocultar a vista da rua; reforma do quiosque; novo nicho para quadro de água; reforma dos banheiros masculino e feminino e revitalização do lago. As intervenções devem ser concluídas no início do ano que vem. Até lá, o espaço ficará fechado ao público.

