Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2023

Forças de Defesa de Israel confirmaram na manhã deste sábado que entraram no território palestino durante a noite de sexta-feira (27). Na foto, Benjamin Netanyahu Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste sábado (28) que o Exército de Israel entrou em Gaza para atacar as forças do Hamas no “segundo estágio da guerra”.

“Nossa causa é muito clara, queremos destruir as capacidades do Hamas e trazer nossos cidadãos para casa. Decidimos operar no solo em Gaza”, disse Netanyahu, em pronunciamento.

As Forças de Defesa de Israel confirmaram na manhã deste sábado que entraram no território palestino durante a noite de sexta-feira (27). A nova incursão ocorre após o que o Exército chamou de dois “ataques direcionados”, na noite de quarta (25) e quinta-feira (26).

“As pessoas que estão nos acusando de crimes contra humanidade são hipócritas”, disse o primeiro-ministro. “Nós pedimos para que a população civil vá para uma área segura, mas o inimigo usa a população civil como escudo humano.”

Ele disse que falou com as famílias dos mais de 200 reféns mantidos pelo Hamas e prometeu que “absolutamente tudo” será feito para que os reféns retornem para suas famílias.

Questionado se as negociações para libertar os reféns continuariam mesmo durante a ofensiva terrestre, Netanyahu respondeu que “sim”. Ele acrescentou: “Nossa meta agora é destruir o inimigo e assegurar que eles não existam em nosso país nunca mais.”

“Nossa segunda guerra da independência”

No pronunciamento deste sábado, Netanyahu reiterou que a guerra em Gaza será “longa e difícil” e traçou um paralelo entre o conflito atual e a guerra árabe-israelense entre 1947 e 1949, que ocorreu quando Israel declarou sua independência.

“Esta é a nossa segunda guerra de independência. Vamos salvar o nosso país”, disse o primeiro-ministro. Netanyahu também disse que o Hamas está usando os hospitais de Gaza como centros de comando, de maneira a tentar evitar os ataques israelenses.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse que Israel intensificou os ataques contra o Hamas nos últimos dias, e que isso deve aumentar as chances de que o Hamas devolva os reféns que mantém em Gaza.

“À medida que atacamos o inimigo com mais força, há uma maior probabilidade de que o inimigo concorde com soluções para devolver os entes queridos”, disse Gallant. “As Forças de Israel estão se movimentando e destruindo a infraestrutura do Hamas por ar, por terra e por água.”

Na sexta-feira, Gaza registrou o pior dia de bombardeios por forças israelenses desde o início do conflito, em 7 de outubro, após o ataque surpresa do Hamas contra Israel que deixou cerca de 1.400 mortos.

Como consequência dos ataques aéreos, houve uma interrupção dos serviços de comunicação, deixando o território sem contato com o mundo exterior, afirma a principal empresa de telecomunicações palestina. O local está sem internet e sem sinal de telefone.

De acordo com o Ministério da Saúde palestino, já são mais de 7.600 mortos em Gaza nas últimas três semanas.

