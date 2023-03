Porto Alegre Começam as obras para revitalizar o lago do Parcão, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa inclui elementos como o tradicional moinho. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre assinou nesta sexta-feira (10) a autorização para as obras de revitalização do lago do Parcão, no bairro Moinhos de Vento. Os trabalhos, que já começaram, têm por objetivo proporcionar melhores condições à fauna do lago e qualificar o entorno com intervenções paisagísticas.

O investimento é de R$ 2,7 milhões, incluindo projeto, gerenciamento e execução, por meio de contrapartida da construtora Melnick para aquisição de índices construtivos necessários à implantação de um empreendimento na avenida Nilo Peçanha (Zona Norte).

A empresa contratada realizará serviços de desassoreamento, drenagem, paisagismo, gerenciamento e educação ambiental, além de manejo da fauna e flora durante todo o período dos trabalhos. Devem ser retirados aproximadamente 5 mil metros-cúbicos de sedimentos, ampliando em até 1 metro a profundidade do lago e, consequentemente, o volume de água.

Para aumentar a oxigenação da água, será recuperada a pequena cascata já existente e serão instalados aeradores. Também será construído um poço artesiano de até 30 metros de profundidade, a fim de suprimir a escassez hídrica em períodos de seca.

Já o entorno do lago receberá cinco áreas com bancos e vegetação, além de um deque com vista para o lago, cuja pequena ilha em seu centro também será revitalizada. As pedras da borda, por sua vez, serão recompostas. O projeto arquitetônico prevê, ainda, a acomodação de 19 espécies de plantas. E o moinho – símbolo do Parcão e um dos itens arquitetônicos mais conhecidos da capital gaúcha – receberá pintura preservando as cores atuais.

Mudanças temporárias

O espaço do lago precisará ser interditado e isolado por tapumes – as obras têm duração prevista de aproximadamente sete meses, ou seja, até pelo menos outubro deste ano. As intervenções serão executadas em duas partes, para evitar o manejo da fauna para outro lago.

Parte do passeio e do estacionamento da rua Comendador Caminha será temporariamente interrompida para instalação dos equipamentos e maquinário. Enquanto isso, monitores circularão por todo o Parque para explicar aos frequentadores as melhorias a serem realizadas.

Playground

Durante a cerimônia também foram inaugurados os novos equipamentos da área de recreação infantil do parque, próxima aos banheiros. O playground é uma contribuição das empresas Melnick, Panvel, Zaffari, Tramontina e Hospital Moinhos de Vento, adotantes do Parcão.

O espaço tem agora parte de seu piso revestido por material emborrachado e colorido, partes em grama sintética e saibro. Também recebeu um conjunto de balanços (incluindo modelo adequado a bebês), gira-gira, gangorras, estrutura metálica para escalada, cama elástica, escorregador com caixa de areia, bancos e lixeiras.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/comecam-as-obras-para-revitalizar-o-lago-do-parcao-em-porto-alegre/

Começam as obras para revitalizar o lago do Parcão, em Porto Alegre