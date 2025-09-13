Sábado, 13 de setembro de 2025
Por Marcelo Warth | 13 de setembro de 2025
Gratuitos, os tradicionais Shows Pampeanos movimentam o Centro Cultural Rede Pampa, no Parque HarmoniaFoto: Marcelo Warth/O Sul
Promovidos pela Rádio Liberdade 82,5 FM, os tradicionais Shows Pampeanos iniciam neste sábado (13) no Centro Cultural Rede Pampa, no Parque Harmonia, sede do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre. As atrações são gratuitas e abertas ao público em geral.
Com apresentação do comunicador e diretor comercial e de programação da Rádio Liberdade, Evandro Leboutte, artistas consagrados da música regional se apresentam das 15h às 18h. Os shows prosseguem até o dia 21 deste mês.
De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, Leboutte também apresenta o programa “Chimarreando com a Liberdade” diretamente do Centro Cultural Rede Pampa e, aos domingos, a partir das 11h, o “Churrasqueando com a Liberdade”.
No dia 1º de setembro, a Rádio Liberdade completou 40 anos. A “jovem senhora”, como é carinhosamente chamada pelos músicos e ouvintes, promoveu uma grande festa no Parque Harmonia para celebrar a data.
Confira a programação completa dos Shows Pampeanos:
Voltar Todas de Dicas de O Sul