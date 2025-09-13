Mundo Trump pressiona Otan a parar de comprar petróleo da Rússia

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

O presidente dos EUA, Donald Trump, enviou neste sábado (13) uma carta às nações da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) exigindo que os países da aliança militar parem de comprar petróleo russo e imponham grandes sanções à Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia.

“Estou pronto para aplicar grandes sanções contra a Rússia quando todas as nações da Otan tiverem concordado e começarem a fazer a mesma coisa, e quando todas as nações da Otan pararem de comprar petróleo da Rússia”, afirmou Trump.

A carta foi emitida após ameaças de Trump de penalidades econômicas contra a Rússia e sanções secundárias a países que compram o petróleo russo, como China e Índia, se nenhum progresso for feito para acabar com a guerra na Ucrânia.

O presidente impôs uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos indianos, citando as contínuas importações de petróleo russo, mas ainda não tomou medidas semelhantes contra a China.

