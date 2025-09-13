Sábado, 13 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Nicolás Maduro convoca venezuelanos para “aprender a atirar” diante de tensões com os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Maduro acusa os EUA de tentarem interferir em governos da América Latina em uma operação disfarçada de luta contra o narcotráfico

Foto: Reprodução
Maduro acusa os EUA de tentarem interferir em governos da América Latina em uma operação disfarçada de luta contra o narcotráfico. (Foto: Reprodução)

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou reservistas, milicianos e jovens alistados a comparecer em quartéis de todo o país, neste fim de semana, para treinamento de tiro diante das tensões com os Estados Unidos.

“Todos os venezuelanos que se alistaram devem ir para seus quartéis para receber treinamento e aprender nos polígonos de tiro a atirar para a defesa da pátria”, anunciou Maduro durante um ato transmitido pela televisão estatal na sexta-feira (12).

O treinamento é direcionado a ensinar técnicas militares e, principalmente, a atirar, segundo o presidente venezuelano. Em agosto, os Estados Unidos enviaram oito navios de guerra, além de caças F-35, para o Sul do Caribe para o que definiram como manobras contra o tráfico internacional de drogas.

Mas Maduro acusa os EUA de tentarem interferir em governos da América Latina em uma operação disfarçada de luta contra o narcotráfico. Há duas semanas, o presidente venezuelano afirmou que as embarcações estavam “apontadas” para a costa de seu país.

Em discurso inflamado durante um ato na sexta-feira, ele disse ainda ter mobilizado “fuzis, tanques e mísseis” para uma eventual defesa de ataques vindos dos navios norte-americanos. “Todas as armas que a República possui para se defender — fuzis, tanques e mísseis — foram mobilizadas por todo o país para defender nosso direito à paz. Quem quer paz, prepare-se para defendê-la”, declarou.

O presidente venezuelano também ordenou o envio de pelo menos 25 mil efetivos das Forças Armadas a Estados fronteiriços com a Colômbia e o Caribe. Convocou ainda os cidadãos a se alistarem na Milícia Bolivariana, um corpo armado composto por civis, para somar fileiras.

“Os membros da comunidade, milicianos, reservistas, jovens e pessoas que se alistaram bravamente serão destacados para as 312 unidades militares da Venezuela. Eles ficarão nos quartéis para receber o treinamento tático necessário”, disse Maduro.

Trump pressiona a Otan a parar de comprar petróleo da Rússia
