Porto Alegre Começam as obras de revitalização do Viaduto Otávio Rocha

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Além da reforma de todos os elementos construtivos e decorativos também estão previstas soluções para as instalações elétricas, telefônicas, lógica, sistemas de segurança e iluminação pública. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

O Viaduto Otávio Rocha, um dos cartões-postais mais conhecidos de Porto Alegre, começa a ser revitalizado a partir desta quinta-feira (24). Construído em 1928, recebeu apenas duas intervenções de recuperação: em 1998 e 2010. O espaço apresenta problemas de infraestrutura, rachaduras nas paredes, fissuras, infiltrações e rede elétrica precária. O projeto de revitalização está orçado em R$ 13,7 milhões.

A Concrejato – empresa vencedora da licitação – assinou contrato em 7 de julho e será a responsável por serviços de restauração, recuperação, correção e conservação da estrutura. Além da reforma de todos os elementos construtivos e decorativos – com a substituição do cirex, revestimento característico do viaduto – também estão previstas soluções para as instalações elétricas, telefônicas, lógica, sistemas de segurança e iluminação pública. Serão efetuadas, ainda, adequações na rede hidrossanitária, no sistema de drenagem e um processo de impermeabilização.

“Essa é uma importante obra viária e arquitetônica. Já modificamos o trânsito de veículos e pedestres, o que altera a rotina das pessoas. Essa gestão tem investido muito na área central. São cerca de R$ 80 milhões somados, entre contrapartidas e financiamentos, para requalificar e melhorar o Centro Histórico, que é a alma de Porto Alegre’’, ressalta o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores.

Acessibilidade

A partir da revitalização, a estrutura contará com um novo Plano de Proteção Contra Incêndios (PPCI) e passará a atender aos critérios de acessibilidade. O projeto prevê também investimentos em sinalização viária, turística e comercial. Outra intervenção importante será a que promoverá a reativação das escadarias internas do viaduto, hoje inacessíveis ao público. O prazo previsto de execução é de 18 meses a contar da assinatura da ordem de início.

Água e esgoto

Uma das melhorias previstas pela prefeitura para a revitalização do Viaduto Otávio Rocha, a obra de substituição de redes de água do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) na avenida Borges de Medeiros, já está em execução. Nesta etapa, que segue até domingo (27) não há previsão de desabastecimento. O prazo para conclusão total é de dois meses e o investimento é de cerca de R$ 345 mil. Serão beneficiadas diretamente 1,4 mil pessoas.

A troca das redes antigas em ferro fundido de 1970 por novas tubulações em Pead (polietileno de alta densidade) qualifica o abastecimento de água. A substituição em 812 metros de extensão ocorre no leito da via nos dois lados da av. Borges de Medeiros, entre a rua Jerônimo Coelho até rua Cel. Fernando Machado. Desde o início da obra, no dia 12 de novembro, a empresa responsável já escavou e lançou cerca de 240 metros da nova rede na via e instalou esperas para posterior ligação de ramais prediais.

Trânsito e transporte

Em razão do avanço das obras de restauração do Viaduto Otávio Rocha e substituição de redes de água do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) na avenida Borges de Medeiros, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa a alteração no transporte coletivo na região.

Os terminais de nove linhas de ônibus serão alterados para uma distância de aproximadamente 400 metros em direção ao bairro. Saem da Borges, sentido Centro ao bairro, da esquina com a rua Jerônimo Coelho, para a quadra entre Fernando Machado e Demétrio Ribeiro. Linhas que têm alteração de terminal: Linha 110.1 Restinga Nova Via Tristeza, 209 Restinga, 210 Restinga Nova, 210.1 Restinga Nova, 211 Restinga Velha, R4 Rápida Restinga Velha, R9 Rápida Hípica, R10 Rápida Restinga Nova, M10 Restinga Nova Via Velha.

