Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Unidade ocupa uma área de 59 metros quadrados e contará ainda com uma pequena praça de serviços, que incluirá caixas eletrônicos, que serão instalados em breve Foto: Lucas Motzkus/SPGG (Foto: Lucas Motzkus/SPGG) Foto: Lucas Motzkus/SPGG

Foi inaugurada, na manhã desta quinta-feira (24), a unidade de autoatendimento do Tudo Fácil no Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre. O espaço instalado no térreo do prédio, sede de diversas secretarias e órgãos do governo estadual, contará com 10 estações, que poderão ser utilizadas por qualquer cidadão para acesso aos mais de 650 serviços digitais disponibilizados na plataforma rs.gov.br.

Situado na região central da capital gaúcha, na Av. Borges de Medeiros, 1501, o Centro Administrativo do Estado conta com uma circulação diária de aproximadamente 5 mil pessoas, entre servidores, trabalhadores terceirizados e cidadãos em geral. A unidade de autoatendimento ocupa uma área de 59 metros quadrados e contará ainda com uma pequena praça de serviços, com acesso a caixas eletrônicos, que serão instalados em breve, e máquinas de café e snacks. Para orientar o uso dos equipamentos pelo público, a unidade contará com dois estagiários por turno no local.

Autoatendimento

Diferentemente dos outros espaços do Tudo Fácil na Capital (Zona Sul e Zona Norte), a unidade do Centro Administrativo será unicamente para autoatendimento, sem guichês de atendimento presencial. Coordenada no governo estadual pela SPGG, a instalação contou também com o apoio da SOP e da Secretaria de Comunicação (Secom) e visa também ampliar a inclusão digital da população.

“Neste Tudo Fácil trabalhamos com o conceito de autoatendimento, na busca também por ampliar a inclusão digital da população. Nunca vamos perder a questão do atendimento físico, mas a ideia é que o cidadão tenha cada vez mais autonomia para acessar os serviços digitalmente. Hoje, o Estado do Rio Grande do Sul conta com mais de 650 serviços disponíveis, e estamos trabalhando para ampliar cada vez mais”, destacou Gastal.

O Tudo Fácil conta com outras duas unidades em Porto Alegre, estas, no momento, com atendimento presencial (Zona Norte e Zona Sul), e três em cidades do interior (Caxias do Sul, Lajeado e Rio Grande).

Serviço

Unidade de autoatendimento do Tudo Fácil no Centro Administrativo do Estado

Onde: Av. Borges de Medeiros, 1501, Porto Alegre

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

