Economia Vendas do comércio brasileiro crescem 0,6% em julho

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











No acumulado no ano, de janeiro a julho, o varejo registra alta de 5,1% Foto: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias No acumulado no ano, de janeiro a julho, o varejo registra alta de 5,1%. (Foto: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias) Foto: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As vendas do comércio varejista brasileiro voltaram a crescer em julho, após queda em junho. O aumento foi de 0,6% em relação ao mês anterior. No acumulado no ano, de janeiro a julho, o varejo registra alta de 5,1%.

Já nos últimos 12 meses, o acumulado é de 3,7%. Na comparação com julho de 2023, o setor cresceu 4,4%, marcando a 14ª alta consecutiva. Os dados são da PMC (Pesquisa Mensal de Comércio), divulgada nesta quinta-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“Houve um crescimento nos cinco primeiros meses do ano que levou a uma condição de patamar bem alto, o maior da série histórica da PMC, em maio. Teve a queda de junho, mas a recuperação de julho é um ajuste nessa trajetória”, explicou o gerente da pesquisa, Cristiano Santos.

Com a recuperação, o patamar do varejo em julho ficou 0,3% abaixo do recorde de maio. “Trata-se de uma reabilitação espalhada entre as atividades, com cinco setores apontando crescimento com consistência”, destacou o pesquisador.

As vendas no grupo de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo avançaram 1,7% na passagem de junho para julho, registrando o principal impacto no resultado geral. Outro destaque é o crescimento de 2,1% em julho do setor de outros artigos de uso pessoal e doméstico.

Os outros três setores que tiveram alta frente ao mês anterior foram equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (2,2%), tecidos, vestuário e calçados (1,8%) e móveis e eletrodomésticos (1,4%). Embora com variação positiva, o grupamento de livros, jornais, revistas e papelaria (0,1%) ficou próximo à estabilidade.

Apenas dois grupos de atividades tiveram quedas: artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-1,5%) e combustíveis e lubrificantes (-1,1%).

Varejo ampliado

No comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo, as atividades de veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas apresentou variação de 0,1% em julho frente a junho, ficando próximo à estabilidade.

No acumulado do ano, o comércio varejista ampliado registra alta de 4,7% e, nos últimos 12 meses, de 3,8%. No confronto contra julho de 2023, a expansão foi de 7,2%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/comercio-em-alta-2/

Vendas do comércio brasileiro crescem 0,6% em julho

2024-09-12