Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Novas regras entram em vigor. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

A partir desta segunda-feira entra em vigor o decreto 20.623 e com ele uma série de restrições relativas ao comércio na cidade. Está proibido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, salvo os expressamente permitidos por decreto municipal. O trabalho de autônomos liberais e microempreendedores individuais fica liberado.

O funcionamento dos estabelecimentos restaurantes, bares, lancherias e similares, inclusive padarias e lojas de conveniência, é permitido até as 17h para atendimento ao público, com restrição ao número de clientes atendidos simultaneamente. Devem ser observadas todas as regras de higienização, como limpeza de superfícies, pisos e banheiros, disponibilização de álcool gel e ventilação do ambiente.

O funcionamento dos supermercados e hipermercados deverá ocorrer com o controle do fluxo de clientes, obedecendo as medidas de higienização e distanciamento. O estabelecimento ficará responsável por evitar a aglomeração de pessoas. As novas medidas de restrição da prefeitura de Porto Alegre incluem a previsão de multa para quem desrespeitar o distanciamento social de, pelo menos, dois metros e o uso de máscaras locais públicos.

Neste domingo (21), o prefeito Nelson Marchezan Júnior realizou uma coletiva de imprensa no formato de live nas redes sociais da prefeitura. Durante mais de duas horas, esclareceu os principais pontos e motivos para restringir o comércio na Capital. “A ocupação de leitos de UTI é nosso principal indicador e o índice vem subindo nos últimos dias. Hoje temos 94 pessoas com Covid-19 internadas em UTIs, por isso precisamos diminuir a circulação de pessoas nas ruas. Não há estrutura hospitalar suficiente nem aqui e ou em outro lugar do mundo que suporte uma pandemia sem controle de circulação”, explicou o prefeito.

A presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Nadine Clausell, o diretor de Operações da Santa Casa, Oswaldo Balparda, e o superintendente do Grupo Hospitalar Conceição, Cláudio Oliveira, falaram sobre as dificuldades de atender de forma plena os pacientes frente a uma pandemia que aumenta sem que haja medidas para conter o avanço da doença. Entre as principais dificuldades está o volume de mão de obra especializada necessário, equipamentos de proteção individual e continuidade no atendimento adequado para pacientes com outras doenças.

Os secretários da Saúde, Pablo Stürmer, e adjunto Nathan Katz, de enfrentamento ao Covid, Bruno Miragem, e o procurador-geral do Município, Carlos Eduardo da Silveira, além do médico intensivista, coordenador Grupo de Trabalho Covid-19 do Cremers e chefe da Unidade de Gestão do Paciente Crítico do Hospital de Clínicas, Fabiano Nagel, também participaram da coletiva.

O modelo de Distanciamento Controlado está dividido em protocolos que devem ser adotados para cada atividade econômica conforme a bandeira semanal. Para consultar os protocolos específicos de cada setor, pode-se acessar o site Distanciamento Controlado.

