Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

Cometa 12P/Pons-Brooks (esquerda) e a espaçonave Millennium Falcon de Star Wars. (Foto: Comet Chasers / Costeria de Las Cumbres Observatory e Lucasfilm/Divulgação)

O cometa 12P/Pons-Brooks, cujo formato foi comparado por astrônomos com o design da nave Millennium Falcon, de Star Wars, fará sua maior aproximação do Sol no próximo ano e poderá ser visto a olho nu da Terra. O objeto – que, assim como todo cometa, é um resto congelado da formação do nosso Sistema Solar – passará a cerca de 231 milhões de km de distância do nosso planeta em 2 de junho de 2024.

A rocha espacial 12P/Pons-Brooks aumentou 100 vezes seu brilho no último dia 20 de julho. A explosão foi descoberta por Elek Tamás, do Observatório Harsona, na Hungria. Mais tarde, membros do projeto Comet Chasers, liderado por Helen Usher, da Open University, no Reino Unido, também observaram o fenômeno.

Na ocasião, nuvens de detritos e gelo foram lançadas para o espaço. Isso deu ao cometa uma forma de “ferradura”, que os cientistas compararam à Millennium Falcon.

O astrônomo Gianluca Masi, da rede mundial de telescópio robóticos Virtual Telescope Project, contou à revista Scientific American que a “ferradura” pode resultar de sombras projetadas pela coma (a “nuvem” que cerca o cometa) após sua explosão. “Isso não está acontecendo todas as noites, então estas são oportunidades preciosas”, ele observa.

Porém, os astrônomos ainda não sabem por que o 12P/Pons-Brooks, que orbita o Sol a cada 71 anos, aumentou seu brilho drasticamente nas últimas semanas. Richard Miles, da Associação Astronômica Britânica, disse ao site Business Insider que pode haver um vulcão de gelo ativo na superfície que está fazendo com que o cometa ilumine o céu.

Para Miles, além de sólidos e gases, o interior do cometa pode conter líquidos que o fazem se comportar desse modo muito incomum.

