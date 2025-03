Política Comissão da Câmara dos Deputados aprova homenagem a Eduardo Bolsonaro e convite para ouvir aliado de Donald Trump

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

Requerimento propôs homenagem ao deputado por sua atuação "na defesa dos interesses nacionais e da democracia brasileira no cenário internacional". (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (Creden) da Câmara dos Deputados aprovou, com 22 votos favoráveis e 9 contrários, uma moção de louvor ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se licenciou do cargo na semana passada.

O requerimento de autoria do líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), e do deputado Mário Frias (PL-SP), propôs a moção de louvor a Bolsonaro “em reconhecimento à sua destacada atuação na defesa dos interesses nacionais e da democracia brasileira no cenário internacional, denunciando os abusos de autoridade e a perseguição política existente em nosso país”.

“O que a gente vê no Brasil, hoje, não é uma situação democrática. Nós temos jornalistas exilados, deputados presos, pessoas inocentes condenadas a 17 anos de cadeia […]. Esse requerimento vem pedir a essa casa uma moção de aplauso ao meu amigo, irmão, deputado Bolsonaro”, disse Frias antes da votação.

O deputado Alencar Santana (PT-SP), suplente no colegiado, defendeu a rejeição do requerimento. “Estou muito surpreso, porque nunca vi covardia e traição receberem aplausos. O que o filho do ex-presidente, o Eduardo, fez contra esse país foi traição”, disse o parlamentar.

O presidente da comissão, deputado Filipe Barros (PL-PR), tentou aprovar o requerimento em votação simbólica, quando não há o registro de como votou cada integrante do colegiado. Mas foi interpelado por parlamentares do Psol e do PT, que apresentaram requerimento para que a votação fosse nominal.

Com a abertura do processo de votação nominal, os líderes dos partidos na comissão se revezaram em falas contrárias e favoráveis, gerando discussões acaloradas. Mas a oposição tem maioria na Creden e conseguiu aprovar a moção de apoio a Eduardo Bolsonaro sem dificuldades.

Outros requerimentos

A Comissão também aprovou convites – quando não há a obrigatoriedade de comparecimento – para os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Defesa, José Múcio, “para apresentar as prioridades da pasta para o ano em curso”. As datas das audiências ainda não foram definidas.

Um outro requerimento, de autoria do líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-SP), aprovou convite ao ex-funcionário do Departamento de Estado dos EUA, Michael Benz, “para falar sobre a interferência da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional no Brasil”. (Com informações da CNN Brasil)

