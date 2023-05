Colunistas Comissão da Câmara prepara revogação dos decretos anti-armas

Por Flavio Pereira | 6 de maio de 2023

Deputado Sanderson (PL), presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara. (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Está em andamento na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado federal gaúcho Sanderson (PL), uma forte articulação para aprovar urgência na votação de um projeto de decreto legislativo (PDL) que revogue as medidas do presidente Lula (PT) que suspenderam o registro de novas armas de uso restrito e a autorização para criação de novos clubes de tiro. Com o fim do prazo para o recadastramento de armas, no último dia 3 maio, a Polícia Federal (PF) deflagrou na quinta-feira, 4, uma operação com foco nos portadores do registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) que não atendiam ao critério de idoneidade e tinham mandados de prisão em aberto. Também foram adotadas medidas de apreensão cautelar de armamentos e documentos encontrados para um posterior processo de cassação do registro. Os parlamentares pró-armas avaliam que esta operação provocou um clima de incerteza entre aqueles que não conseguiram se recadastrar a tempo.

STF ultrapassou os limites?

Um dos mais tradicionais jornais do Brasil, O Estado de S. Paulo sinalizou ontem que começa a rever o apoio que vinha dando publicamente ao Inquérito das Fake News, reconhecendo em editorial nesta sexta-feira (5), que “os limites foram ultrapassados”. Em editorial, o Estadão observou que os procedimentos “estão servindo a propósitos muito distantes de seus objetivos originais. Sob pretexto de defesa da democracia em circunstâncias excepcionais, o STF mantém abertos inquéritos que, na prática, estão conferindo uma espécie de competência universal à Corte e, em concreto, ao relator, o ministro Alexandre de Moraes. O que era para investigar fake news contra o Supremo foi usado para arbitrar debate sobre projeto de lei.” Para o Estadão, “não se pode tapar o sol com peneira”. Isso porque a condução atual dos Inquéritos 4.781/DF e 4.874/DF não está de acordo com a lei e a jurisprudência do Supremo, segundo o jornal.

Acaba censura imposta pela SEC a professor gaúcho

O professor Flávio Luiz Gabardo, que foi afastado do cargo de diretor da Escola Estadual de Educação Básica Érico Veríssimo, em Jacutinga (RS), recebeu ontem (5), autorização para retomar suas atividades. O professor foi afastado em outubro do ano passado, depois de ter lido um artigo do jornalista J.R. Guzzo num programa de rádio local, fora do horário da sua atividade na escola. A Coordenadoria Regional de Educação de Erechim, através da Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul, que havia punido o professor com o afastamento, autorizou o retorno seu retorno à escola ontem.

Governo agora culpa Partido Republicanos pela derrota no PL da Censura

O partido Republicanos, que o governo tinha como aliado, vem sendo apontado como o responsável pelo recuo que levou ao adiamento da votação do PL da Censura, que estava prevista para ocorrer na terça-feira (2) na Câmara. O Republicanos, com 42 deputados, teve 30 deles contra o projeto, o que foi decisivo para comprometer a vitória governista. O presidente do partido, deputado Marcos Pereira, apesar do governo considerá-lo aliado, garante que a sigla não é e não será da base governista, nem mesmo oposição. Para ele, o Republicanos é independente.

Posse da Delegada Nadine na presidência da Assembleia

Teve o prestígio de lideranças importantes a posse da deputada delegada Nadine na presidência da Assembleia Legislativa. A cerimônia contou com a presença da presidente do Tribunal de Justiça, Iris Helena Medeiros Nogueira, do procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles, do defensor público-geral do Estado, Antonio Flavio de Oliveira, e da secretária-chefe da Casa Civil adjunta, Flávia Colossi Frey, representando o governo do Estado. Os deputados Adolfo Brito (PP), Dirceu Franciscon (União), Miguel Rossetto (PT), Pepe Vargas (PT), Professor Bonato (PSDB) e Valdeci Oliveira (PT) também prestigiaram o ato. A deputada permanece no comando do legislativo gaúcho até o próximo dia 12.

O ranking TOP 10 dos deputados mais atuantes

O TOP 10 dos melhores políticos com atuação no Congresso Nacional divulgado pelo Políticos.org. apontou quatro deputados federais gaúchos. Pela ordem:

– Adriana Ventura (Novo-SP);

– Alex Manente (Cidadania-SP);

– Marco Bertaioli (PSD-SP);

– Daniel Trzeciak (PSDB-RS);

– Deltan Dallagnol (Podemos-PR);

– Arnaldo Jardim (Cidadania-SP);

– Lucas Redecker (PSDB-RS);

– Any Ortiz (Cidadania-RS);

– Marcel Van Hatten (Novo-RS).

Petrobras “tira o atraso” e aumenta salários

A diretoria da Petrobras aprovou um aumento nos salários dos membros da diretoria. Com o reajuste aprovado, de 44%, o presidente vai ganhar R$165 mil por mês, mais as bonificações anuais. O PT defendeu o reajuste da diretoria da Petrobras do como forma de repor as perdas dos executivos de 2016 a 2023.

Pesquisa do Google mostra “esposa do ladrão”

O fato é real, foi identificado no final do mês de abril, e ainda repercute: até ontem, quem pesquisasse o Google utilizando a expressão “esposa de ladrão” no Google, via o buscador exibir resultados com imagens da primeira-dama do Brasil, Janja. A socióloga é casada com o presidente brasileiro Lula (PT), que teve condenações em primeiro grau, confirmadas no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e no STJ, e anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2021 por um erro formal atribuído à 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba (PR). O petista chegou a ser condenado a mais de 12 anos de prisão pelos crimes cometidos.

2023-05-06