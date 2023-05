Cláudio Humberto Lula esbanja em hotel de luxo e comitiva gigante

Por Cláudio Humberto | 6 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A ida do presidente Lula e da primeira-dama Janja para a coroação do rei Charles III, em Londres (Inglaterra), chamou atenção pelas exigências da comitiva presidencial. O exclusivíssimo hotel, dividido também com a coroa holandesa e com a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, tem a “suíte real” pela bagatela de R$ 95 mil. O quartinho mais barato, em cotação fora do dia do evento da realeza, custa R$ 3,5 mil. A comitiva de Lula reservou um andar inteiro, estima-se que são cerca de 100 quartos.

O rei sou eu

Fonte do governo confirma: só a suíte de Lula custa R$40 mil por dia. O pagador de impostos brasileiro vai bancar R$120 mil para o casal petista.

Nem aí

A coroação ocorrerá na Abadia de Westminster. Pertinho de lá, cerca de 2,5km, está a Embaixada do Brasil em Londres, à disposição de Lula.

Ostentação

No desembarque, Janja, que adora ostentar, já mostrou que em Londres não seria diferente. Desceu com a bolsa Celine, avaliada em R$ 21,4 mil.

Quase meio século

Quem recebe um salário-mínimo e quer usar o reajuste de R$ 18 para bancar a luxuosa suíte, basta economizar a merreca por 458 anos.

Professores do DF têm o 3º maior salário do País

Professores da rede pública de ensino do Distrito Federal, cujas paralisações periódicas definidas por sindicalistas até já fazem parte do calendário anual de folgas, não recebem salários de sonho, longe disso, mas têm um dos maiores pisos salariais pagos para a categoria em todo o Brasil. Enquanto o mínimo nacional é de R$ 4.420,55, no DF, após reajuste de 18% já assinado pelo governador Ibaneis Rocha, o salário base para professores da rede pública chegará aos R$ 6,5 mil.

Goiás paga menos

Para efeito de comparação, em Goiás, rico estado vizinho, o piso salarial para a categoria sai dos R$ 3.845 para o piso nacional: R$ 4,4 mil.

DF no Top 3

Apenas Mato Grosso do Sul e Maranhão têm vencimentos maiores do que o pago aos professores do Distrito Federal.

O céu é o limite

A pelegada sindicalista que incensa a greve exige reajuste impagável de 47%, apesar de constar do ranking dos melhores salários de professores.

Lula, thief

O presidente Lula foi recebido por manifestantes brasileiros em frente ao No. 11 Downing Street, sede do governo britânico, com gritos de “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão!” e faixas, em inglês, contra o petista.

Mancada real

Assessores andam preocupados com certos sintomas de Lula, como lapsos de memória, mas chamar Renan Filho de “ministro do Meio Ambiente”, durante seu discurso no conselhão, foi mancada mesmo.

Pizza Pacheco

A CPMI do 8 de Janeiro foi proposta e concretizada pela oposição, que a assinou, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), preferiu cumprir ordens do Planalto para entregá-la ao controle do governo.

Apostas sobre a mesa

Caberá a Luís Roberto Barroso (STF), que ordenou a CPI da Covid, aquela papagaiada, decidir sobre a ação do Novo que quer de volta a vaga tomada pelo presidente do Senado para favorecer o governo Lula.

Ignorância confessada

Fernando Haddad confessou não saber como isentar de imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil. Promessa de Lula. Ele bem que avisou em vídeo viralizado na internet: “não entendo nada da economia”.

Sistema falhou

O governo do DF justificou com o tradicional “problema no sistema” a impossibilidade de emissão de notas fiscais pelas empresas nos dias 4 e 5. Pior é a falta de previsão para sanar o caos generalizado.

Esquerda no poder

Segundo levantamento publicado pelo site Politico, nos Estados Unidos o custo médio da parcela mensal de financiamentos imobiliários cresceu mais de 50% em apenas 15 meses, desde 31 de janeiro de 2022.

Identitarismo jurídico

Carlos Jordy (PL-RJ) perguntou, após a anulação do indulto de Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira: “De que serve ser jurista e fazer malabarismo para prender um deputado, rasgando a Constituição?”

Pensando bem…

…se comentar decisões judiciais só vale para jurista, política é só para políticos.

PODER SEM PUDOR

Político pipoqueiro

Avesso a aparições e declarações públicas, o ex-governador mineiro Hélio Garcia acabara de votar, nas eleições municipais de 1996, quando foi cercado por jornalistas. Parou junto a um pipoqueiro e manteve a boca ocupada para não ter que responder a perguntas. Mas perdeu a paciência com uma repórter de rádio: em vez de engolir pipocas, neutralizou a jornalista insistente colocando “gentilmente” as pipocas na boca dela.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/lula-esbanja-em-hotel-de-luxo-e-comitiva-gigante/

Lula esbanja em hotel de luxo e comitiva gigante

2023-05-06