Por Bruno Laux | 6 de maio de 2023

O Tribunal Superior Eleitoral iniciou nesta semana a fabricação de novas urnas eletrônicas para utilização nas eleições brasileiras. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Novas urnas eletrônicas

O Tribunal Superior Eleitoral iniciou nesta semana a fabricação de novas urnas eletrônicas para utilização nas eleições brasileiras. A produção visa modernizar o sistema de votação e substituir os aparelhos até então usados.

Lote para testes

Inicialmente 300 unidades do equipamento serão fabricadas ainda este mês, para serem submetidas a testes pelo TSE e diferentes TREs. No total, 220 mil equipamentos do modelo UE-2022 devem ser entregues até fevereiro de 2024.

Fundo Amazônia

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, declarou nesta sexta-feira um repasse de 80 milhões de libras ao Fundo Amazônia. Os recursos foram anunciados em uma reunião em Londres com o presidente Lula.

Ampliação comercial

Além de questões ambientais, no encontro com o chefe do governo do Reino Unido, Lula esteve tratando de questões bilaterais. Ele destacou a possibilidade de ampliação das relações comerciais entre os países, além da cooperação na área da tecnologia.

Presença confirmada

O governo federal confirmou a participação do presidente Lula na cúpula do G7, a ser realizada na segunda quinzena de maio em Hiroshima, no Japão. O chefe de Estado brasileiro integrará o evento como convidado do primeiro-ministro do país, Fumio Kishida.

De volta à cúpula

A última participação do Brasil em uma cúpula do grupo ocorreu em 2009 no segundo mandato de Lula. O evento deste ano deve abordar pautas como a guerra na Ucrânia, segurança alimentar, não-proliferação de armas nucleares, além de temas da economia global e mudanças climáticas.

Exoneração

O advogado Ariel de Castro Alves foi exonerado do cargo de secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente nesta quinta-feira. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania afirmou que o desligamento ocorre a partir de um necessário ajuste administrativo com base nos objetivos e estratégias da pasta.

Depoimento reagendado

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, agendou uma nova data para o depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, à Polícia Federal. Ele será ouvido no próximo dia 8 de maio no âmbito da investigação das ações da PRF durante as eleições de 2022.

Transferência cancelada

Moraes determinou nesta sexta-feira que a prisão de Anderson Torres seja mantida no 19º batalhão da Polícia Militar do DF. A suspensão da transferência do ex-ministro para um hospital penitenciário foi definida após a apresentação de um relatório médico e concordância da defesa.

Taxação de apostas

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) anunciou no Senado que o governo federal irá editar nos próximos dias uma Medida Provisória para a taxação de apostas eletrônicas esportivas no país. A expectativa é de que a União arrecade cerca de R$ 15 bi através da proposta.

Viagem aos EUA

O governador Eduardo Leite embarcou nesta sexta-feira para Nova York, nos EUA, onde estará à frente de uma Missão Oficial do RS. O chefe do Executivo gaúcho cumprirá uma série de agendas voltadas à inovação e atração de investimentos para o Estado.

Cirurgias eletivas

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, declarou nesta sexta-feira que o governo federal encaminhará quase R$ 33 milhões ao RS através do programa de redução das filas para cirurgias eletivas. O anúncio foi realizado durante a posse do novo diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Gilberto Barichello.

Agendas pelo RS

O governador em exercício, Gabriel Souza, participa neste sábado da inauguração de obras de infraestrutura e saúde nas regiões do Celeiro e Vale do Jaguari no Estado. Ele estará presente ainda em Três de Maio, representando o governo gaúcho na 17ª Expofeira.

Proteção aos Superendividados

O PROCON de Porto Alegre anunciou a retomada do Programa de Proteção aos Superendividados. A proposta busca auxiliar os consumidores com débitos em excesso, possibilitando a sua regularização e retomada da organização financeira.

Valorização étnica

Entre 5 e 6 de maio, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social promove a Conferência Municipal de Povos Tradicionais de Matriz Africana – Povos de Terreiro. O encontro visa promover o debate acerca da construção de políticas públicas de combate à intolerância religiosa, além da promoção da equidade racial e social e da segurança alimentar.

Vacina bivalente

A partir deste sábado as unidades de saúde de Porto Alegre passam a oferecer a vacina bivalente contra a COVID-19 para pessoas com 18 anos ou mais. A distribuição do imunizante, realizada em 33 locais na Capital, atende à orientação de grupos indicados pelo Ministério da Saúde.

Contratação emergencial

A Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo autorizou a contratação emergencial de até 280 professores temporários. A medida busca suprir a demanda gerada a partir do afastamento de servidores licenciados de educação infantil e ensino fundamental.

