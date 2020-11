Política Comissão da Covid-19 ouve secretário da Fazenda nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Waldery Rodrigues Junior participará de audiência com deputados e senadores e poderá falar sobre as despesas do governo na pandemia Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A comissão mista que acompanha as ações do governo federal no enfrentamento da pandemia deve ouvir nesta terça-feira (24), às 10h, o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues Junior, e o diretor-executivo da IFI (Instituição Fiscal Independente), Felipe Salto.

Trata-se de mais um dos trabalhos da comissão, que em outubro já recebeu as informações sobre o trabalho do Ministério da Economia em audiência com o ministro Paulo Guedes.

No dia 7 de dezembro, a comissão ouvirá o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. No dia 14 de dezembro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participará novamente com um balanço da situação econômica.

Também estão previstas mais duas reuniões em dezembro: uma no dia 16, para leitura do relatório final a ser apresentado pelo deputado federal Francisco Júnior (PSD-GO), e outra no dia 18, para a votação desse relatório.

A comissão deve operar até o fim do período de calamidade pública, previsto para 31 de dezembro. O presidente da comissão é o senador Confúcio Moura (MDB-RO).

