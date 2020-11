Brasil Brasil tem um novo produto contra o coronavírus a cada dois dias

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Este número significa que, em média, o Brasil registrou um novo produto contra a Covid-19 a cada dois dias Foto: Peter Ilicciev/Fiocruz Este número significa que, em média, o Brasil registrou um novo produto contra a Covid-19 a cada dois dias. (Foto: Peter Ilicciev/Fiocruz) Foto: Peter Ilicciev/Fiocruz

A pandemia do novo coronavírus instigou o brasileiro a criar soluções para enfrentar a doença. Segundo o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), entre março e outubro deste ano foram registradas 122 novas patentes de produtos com alguma ligação no combate à doença. Este número significa que, em média, o Brasil registrou um novo produto contra a Covid-19 a cada dois dias.

Uma dessas novas invenções foi um spray composto por sais de cobre criado por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas capaz de criar uma barreira de proteção contra o coronavírus com eficácia de 99,99% durante 48 horas, segundo Marisa Masumi Beppu, coordenadora da pesquisa.

“O produto pode ser usado em EPIs ou chegar como algo a ser aplicado pela população. A próxima etapa é que parceiros comerciais desenvolvam uma maneira da invenção chegar até a população”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil