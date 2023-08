Notícias Comissão de Ética da Presidência arquiva processo contra o ministro das Comunicações

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

Juscelino Filho usou avião da FAB para ir a leilão de cavalos. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Uma semana depois de aplicar uma censura em Ricardo Salles, ex-ministro da gestão Bolsonaro, a Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República arquivou a apuração feita sobre o uso de aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), para ir a São Paulo e participar de leilões de cavalos de raça. O caso foi revelado em uma série de reportagens que mostrou o mau uso de dinheiro público pelo chefe da pasta do governo Lula.

Salles fora punido pela comissão por ter feito uma série de viagens que fez a São Paulo, seu reduto eleitoral, com dinheiro público. Ministro do Meio Ambiente entre janeiro de 2019 e junho de 2021, o atual deputado federal realizou mais de 130 viagens nacionais. Dessas, 90 foram para São Paulo.

Já Juscelino viajou para São Paulo numa quinta-feira, dia 26 de janeiro. Ele participou de três curtas agendas no Estado e, a partir do meio dia de sexta-feira, 27, se dedicou a compromissos totalmente privados: assessorou compradores de cavalos, promoveu um dos animais dele, recebeu prêmio em um “Oscar” de vaqueiros e inaugurou praça em homenagem a um cavalo do sócio. Ele voltou à capital federal apenas na segunda-feira, dia 30, mais uma vez nas asas da FAB. O voo custou mais de R$ 130 mil aos cofres públicos.

Justificativa

Para a Comissão de Ética Pública, Juscelino não usou o avião da maneira indevida. O processo foi arquivado por unanimidade.

Documentos do Ministério da Defesa revelam, por outro lado, que o ministro das Comunicações mentiu para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao afirmar que pegou uma carona na volta da viagem a São Paulo com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT). O presidente ameaçou o ministro de demissão caso não conseguisse se explicar. Os dados oficiais mostram que Juscelino solicitou o voo de volta de São Paulo para Brasília alegando “viagem a serviço”, ao contrário do que informou ao chefe.

Outra ação

Apesar desta decisão, Juscelino Filho ainda não se safou da Comissão de Ética Pública. O colegiado ainda investiga a atuação do sogro do ministro das Comunicações no gabinete do genro em Brasília. Fernando Fialho, pai da esposa de Juscelino, recebe empresários no Ministério das Comunicações até mesmo quando o genro está fora da capital federal. O sogro, contudo, opera irregularmente, uma vez que não está nomeado na pasta.

