Rio Grande do Sul Comissão dos Festejos Farroupilhas elege cantor Pedro Ortaça como o patrono deste ano

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ortaça é conhecido como um dos Quatro Troncos Missioneiros, junto com Jayme Caetano Braun, Noel Guarani e Cenair Maicá. Foto: Divulgação Ortaça é conhecido como um dos Quatro Troncos Missioneiros, junto com Jayme Caetano Braun, Noel Guarani e Cenair Maicá. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas realizou na última terça-feira (20) a primeira reunião de preparação para as festividades de 2024. Na ocasião, foi aclamado o nome do cantor, compositor e violonista Pedro Ortaça para ser o patrono dos festejos deste ano. O encontro aconteceu no Galpão Crioulo do Palácio Piratini e contou com a presença de representantes das 20 entidades parceiras que compõem a Comissão.

A secretária de Estado adjunta da Cultura e presidente da Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas, Gabriella Meindrad, apresentou um histórico dos últimos dois Festejos Farroupilhas: “após a pandemia, retomamos as atividades em 2022, e em 2023 os festejos foram marcados pela solidariedade aos atingidos pelas enchentes, com uma cavalgada solidária e a arrecadação de donativos”.

Na reunião, ficou definido que a Comissão terá como vice-presidente Rogério Bastos, da Fundação Cultural Gaúcha, ao lado de Karina Contiero Silveira, da OAB/RS, e Ivana Maria Genro Flores, da Casa Civil, como 1ª e 2ª secretárias, respectivamente. A próxima reunião da Comissão ficou agendada para 26 de março. As próximas etapas do trabalho de organização incluem a elaboração de identidade visual e a escolha da música-tema, entre outras definições. Neste ano, o acendimento da Chama Crioula será realizado em Alegrete.

Sobre o patrono

Pedro Marques Ortaça nasceu em 29 de junho de 1942, em São Luiz Gonzaga, um dos Sete Povos das Missões. É cantor, compositor e violonista de música nativista. Foi eleito personalidade do século em São Luiz Gonzaga e é conhecido como um dos Quatro Troncos Missioneiros, junto com Jayme Caetano Braun, Noel Guarani e Cenair Maicá. É Mestre das Culturas Populares Brasileiras – Prêmio Humberto Maracanã, do Ministério da Cultura, e tem mais de 120 músicas de sua autoria, consagrando-se como um dos principais baluartes da cultura gaúcha.

Tema

O tema dos Festejos Farroupilhas de 2024 é o “Centenário de Jayme Caetano Braun”. Durante sua carreira, o artista compôs diversas payadas, poemas e canções, sempre destacando o Rio Grande do Sul, a vida campeira, os modos, saberes e práticas do sul gaúcho e do gaúcho sul-rio-grandense, bem como a natureza peculiar da região missioneira do Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/comissao-dos-festejos-farroupilhas-elege-cantor-pedro-ortaca-como-o-patrono-deste-ano/

Comissão dos Festejos Farroupilhas elege cantor Pedro Ortaça como o patrono deste ano

2024-02-22