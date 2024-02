Brasil Operação da Polícia Federal mira pilotos de helicóptero suspeitos de tráfico de drogas

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Além dos pilotos, a polícia tenta prender os responsáveis pelo apoio logístico do reabastecimento dos helicópteros. Foto: Divulgação/Polícia Federal Além dos pilotos, a polícia tenta prender os responsáveis pelo apoio logístico do reabastecimento dos helicópteros. (Foto: Divulgação/Polícia Federal) Foto: Divulgação/Polícia Federal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal (PF) faz uma operação na manhã desta quinta-feira (22) para prender pilotos de helicóptero suspeitos de traficar drogas. São cumpridos mandados em Goiás, São Paulo, Minas Gerais Roraima e Rio de Janeiro. Essa é uma nova etapa das ações da polícia que apreenderam helicópteros e descobriram uma oficina para construção e manutenção clandestina das aeronaves.

Até as 9h, 16 pessoas foram presas. A operação acontece juntamente com uma ação da Polícia Civil de São Paulo. Ao todo, são 65 mandados judiciais, sendo 18 de prisão e 47 de busca e apreensão, nas cidades goianas de Goiânia (GO), Rubiataba (GO), Nova América (GO) e Anápolis (GO), além de Carmópolis de Minas (MG), Araçatuba (SP), Birigui (SP), Glicério (SP), Paraguaçu Paulista (SP), São Paulo (SP), Americana (SP), Boa Vista (RR) e Macaé (RJ).

Além dos pilotos, a polícia tenta prender os responsáveis pelo apoio logístico do reabastecimento dos helicópteros. A PF explicou que a organização criminosa fazia tráfico de drogas entre estados e até com outros países. A droga era transportada em helicópteros, que voavam de maneira clandestina, sem plano de voo e com certificados das aeronaves suspensos.

A droga é produzida na Bolívia e chegam ao Brasil pelo Paraguai. Segundo a polícia, o grupo usava as cidades de Anicuns e Paraguaçu Paulista como ponto de logística para reabastecimento, assim como distribuição de parte da droga, que era retirada dos helicópteros e seguia por terra até as grandes cidades, onde seria vendida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/operacao-da-policia-federal-mira-pilotos-de-helicoptero-suspeitos-de-trafico-de-drogas/

Operação da Polícia Federal mira pilotos de helicóptero suspeitos de tráfico de drogas

2024-02-22