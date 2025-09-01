Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Trabalho nos apps

A Comissão Especial da Câmara sobre Transporte e Entrega por Plataforma Digital inicia nesta terça-feira uma série de audiências públicas para reunir subsídios que contribuam para a construção de um marco legal do setor. Instalado em , o colegiado tem como foco um projeto de lei complementar que trata da temática, estabelecendo normas, direitos e deveres para empresas, usuários e trabalhadores do setor.

Reação aguardada

O governo brasileiro inicia a semana em alerta sobre as possíveis reações dos Estados Unidos ao início do julgamento de Bolsonaro no STF, previsto para ça-feira (2). Há a expectativa de que o governo norte-americano possa impor novas sanções ao Brasil, principalmente se o processo resultar na condenação do ex-presidente.

Compromissos em Washington

Enquanto o julgamento de Jair Bolsonaro acontece no STF, o filho 03 do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), estará cumprindo agendas em Washington. Acompanhado do jornalista Paulo Figueiredo, o deputado deve se reunir na -feira com lideranças do governo Trump para dialogar sobre a situação do ex-mandatário brasileiro, entre outras temáticas.

Carreata pré-julgamento

Apoiadores de Jair Bolsonaro realizaram neste uma carreata com destino à residência onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar em Brasília. Em frente ao local, manifestantes exibiram faixas e cartazes contra o ministro Alexandre de Moraes e o governo Lula, além de realizar orações em favor de Bolsonaro.

Visita autorizada

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) deve visitar nesta -feira a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, após receber autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A permissão é condicionada ao cumprimento de todas as medidas cautelares determinadas ao ex-presidente, incluindo vistorias no veículo da parlamentar quando deixar a casa do ex-mandatário.

Diálogo empresarial

Uma comitiva brasileira liderada pela Confederação Nacional da Indústria estará em missão em Washington, nos Estados Unidos, entre 3 e , para ampliar o diálogo sobre as negociações em torno do “tarifaço” do governo Trump. Integrado por mais de 100 representantes do setor, o grupo planeja se reunir com empresários norte-americanos, instituições parceiras e representantes do setor público, com o objetivo de abrir caminhos para reverter ou mitigar os efeitos das tarifas estadunidenses sobre produtos brasileiros.

Sabatina tumultuada

Parlamentares bolsonaristas prometem “tumultar” no Senado a sabatina do procurador-geral da República, Paulo Gonet, indicado pelo presidente Lula na última semana para recondução ao cargo. Durante a sessão, que ainda precisa ser agendada pelo chefe da CCJ do Senado, Otto Alencar, integrantes da oposição pretendem pressionar o PGR sobre seus posicionamentos à frente das denúncias do e das acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Bens essenciais

A Comissão de Finanças da Câmara validou o projeto substitutivo da Comissão de Saúde da Casa que classifica os repelentes de mosquitos, os filtros e bloqueadores solares como bens essenciais. A matéria, que prevê aos produtos tributos com alíquotas menores do que as cobradas sobre itens de luxo ou supérfluos, aguarda parecer da CCJ antes de ser votada em plenário.

Capacitação aduaneira

O Conselho da Organização Mundial das Aduanas selecionou a Receita Federal brasileira para sediar o novo escritório da instituição, que será responsável pela área de capacitação aduaneira em todo o continente americano. A partir da decisão, o Brasil passa a integrar um grupo de apenas seis países que abrigam um Escritório Regional de Construção de Capacidades da entidade, instalado para apoiar as aduanas de outros países através de treinamentos e troca de experiências.

Conexão China-Amapá

O Ministério da Integração anunciou no a inauguração de uma rota de conexão entre o Porto de Gaolan, em Zhuhai, na China, e o Porto do município de Santana, no Amapá. A via marítima promete fortalecer o comércio bilateral entre o Brasil e o país asiático, além de ampliar oportunidades para o crescimento da movimentação portuária e da economia do estado.

Modernização elétrica

A comissão mista criada no Senado para analisar a medida provisória de modernização do setor elétrico vota nesta ça-feira o relatório final do colegiado. Editada em maio pelo governo Lula, a MP prevê, entre outros pontos, a isenção total de pagamento da conta de luz para famílias de baixa renda que consumam até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês, além da ampliação do acesso ao mercado livre de energia para consumidores de baixa tensão.

Poços em Viamão

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL) acionou o Ministério da Integração na última semana para tratar da perfuração de poços pela Corsan/Aegea no distrito de Águas Claras, em Viamão. A parlamentar gaúcha pretende se reunir com Waldez Góes, chefe da pasta federal, para dialogar sobre os impactos socioambientais do processo, que vem sendo alvo de questionamentos de autoridades e protestos da população local.

Seminário Plano Rio Grande

O governador Eduardo Leite conduzirá nesta -feira a abertura do 2º Seminário do Plano Rio Grande, no Auditório da Famurs na Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil. Com a presença de lideranças estaduais, municipais e demais autoridades envolvidas na iniciativa, o encontro abordará as ações em andamento no âmbito do programa, criado para enfrentar os impactos das enchentes de 2024.

Setembro Amarelo

Ao longo do mês , a fachada do Palácio Farroupilha, sede do Legislativo gaúcho, seguirá iluminada na cor amarela, visando dar visibilidade à campanha Setembro Amarelo. Mobilizada na Casa pelo deputado Dr. Thiago Duarte (União), a ação busca conscientizar a população sobre medidas de cuidado com a saúde mental e prevenção ao suícidio.

Capacitação de empreendedores

O Gabinete de Inovação da Prefeitura de Porto Alegre e o Sebrae promoverão no próximo dia o workshop online gratuito “Ferramentas Financeiras para Lucrar”. Focada em MEIs, micro e pequenos empresários da Capital, a capacitação abordará temáticas sobre planilhas financeiras, controle de fluxo de caixa, análise de cenários e orçamento anual para pequenos negócios.