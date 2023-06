Economia Comissão Parlamentar de Inquérito vai ouvir ex-presidente das Lojas Americanas que denunciou rombo bilionário na própria empresa

23 de junho de 2023

Sérgio Rial se ofereceu para prestar depoimento aos deputados. (Foto: Divulgação)

A CPI da Lojas Americanas na Câmara dos Deputados deve ouvir o ex-presidente da companhia Sérgio Rial na segunda quinzena de agosto. O executivo ficou nove dias no cargo em janeiro deste ano e decidiu renunciar após descobrir um rombo bilionário na varejista, estimado inicialmente em R$ 20 bilhões. Na última semana, a empresa informou ao mercado que o que ocorreu foi fraude e atribuiu a responsabilidade à diretoria que comandava a empresa antes da chegada de Rial.

O depoimento de Rial é considerado uma peça importante para a comissão parlamentar reconstituir as causas do escândalo financeiro. No início deste mês, o executivo se tornou réu em um processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), xerife do mercado financeiro. Ele é acusado de não ter feito um esclarecimento do rombo na Americanas acessível aos investidores.

O escândalo foi divulgado ao mercado em um fato relevante no dia 11 de janeiro. Na manhã seguinte, Rial falou sobre o assunto por meio de uma teleconferência com o banco BTG Pactual, que tinha R$ 3,5 bilhões a receber das Americanas. A reunião teve uma participação reduzida de pessoas. O executivo nega qualquer irregularidade.

Rial foi convidado a assumir o comando da Lojas Americanas por um dos controladores da empresa e contou com a chancela do conselho de administração da companhia. A missão do executivo era acelerar a modernização da varejista, seguindo a receita que usou durante a sua gestão no banco Santander. Antes de assumir a nova função, ele chegou a fazer posts sobre os seus planos para a empresa. Depois de tomar posse, foi informado sobre as inconsistências contábeis — e decidiu renunciar ao cargo.

Na mira

Os próximos depoimentos ocorrerão apenas na primeira semana de julho. Os deputados vão ouvir um dos ex-diretores da empresa. Há requerimento para convocação de ao menos nove executivos. O nome ainda não foi definido.

Depois de ouvir os ex-diretores, a CPI pretende ouvir representantes de grandes auditorias como KPMG e PwC para esclarecer se houve conivência com o esquema de fraude investigado pela comissão.

Já foram aprovadas quebras de sigilo dos ex-diretores da Lojas Americanas. Os documentos secretos serão analisados pelos deputados em reuniões fechadas.

