O Comitê Científico de apoio ao enfrentamento à pandemia Covid-19 do governo do Estado publicou orientações reforçando a importância do uso de máscaras durante e pós-pandemia. Considerando que estudos científicos evidenciam que o uso de máscaras contribui para a redução da transmissão pessoa-pessoa da infecção pela doença, foram feitas as seguintes recomendações:

● Usar máscaras em locais públicos, especialmente em áreas de maior concentração de pessoas como supermercados, feiras, farmácias, igrejas e comércio em geral;

● Usar a máscara de forma individual;

● Não compartilhar a máscara com outras pessoas;

● Tocar a máscara somente nas alças laterais, pois quando manipuladas de forma incorreta, podem dar uma falsa sensação de segurança e aumentar a possibilidade de contágio;

● Usar a máscara na posição correta, cobrindo nariz e boca;

● Não tocar na boca, no nariz e nos olhos;

● Lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool 70% antes de colocar e logo após retirar a máscara;

● Trocar a máscara por uma nova máscara seca, sempre que estiver úmida;

● Lavar máscaras caseiras com água e sabão; máscaras descartáveis devem ser depositadas em sacos plásticos selados e descartadas no lixo doméstico não reciclável;

● Quando não estiver utilizando a máscara, durante as refeições, por exemplo, deve ser mantida em um saco plástico;

● Não usar máscara em crianças menores de dois anos.