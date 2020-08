O Mercado Público retomou suas atividades nesta sexta-feira (7). O centro de compras passará a funcionar das 8h30 às 18h, de segunda a sábado. O horário de atendimento foi anunciado pela Ascomepc (Associação do Comércio do Mercado Público Central de Porto Alegre), após a liberação de atividades do local, prevista no Decreto 20.676. Embora o documento autorize o funcionamento 24 horas por dia, os comerciantes estipularam o período em que estarão recebendo o público.

Para garantir a segurança de consumidores e permissionários, está prevista uma série de medidas, entre elas:

– Entrada apenas pelas portas localizadas na avenida Borges de Medeiros e Praça XV de Novembro;

– Controle de acesso de até 25% da capacidade do PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio), que permitirá, no máximo, 325 consumidores no interior do prédio por vez;

– Não será permitido o ingresso de clientes no interior das bancas;

– Restaurantes poderão atender apenas nos formatos delivery e take away;

– Disponibilização de álcool gel nas duas entradas estabelecidas;

– Aferição de temperatura de clientes e funcionários;

– Solicitação que apenas uma pessoa por família faça as compras.