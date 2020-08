Porto Alegre conta com novos leitos de Covid-19 no Divina Providência

O Hospital Divina Providência passa a oferecer, a partir desta sexta-feira (7), dez leitos de tratamento intensivo para Covid-19 pelo SUS (Sistema Único de Saúde), além de seis leitos de enfermaria adulto. Cinco leitos de UTI já estão aptos a receber os primeiros pacientes e outros cinco dependem de adequação de recursos humanos e serão disponibilizados nos próximos dias. Os leitos de enfermaria servirão de suporte para o atendimento na UTI.

Conforme o diretor de Atenção Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, João Marcelo Fonseca, a iniciativa é parte do esforço do município para ampliar a capacidade de atendimento a pacientes infectados pelo novo coronavírus. “O Divina Providência é um hospital privado e filantrópico que já atende pacientes de Covid-19 desde o início da pandemia. Agora, amplia o atendimento e concede leitos pelo SUS, somando-se ao Plano do Município e das regiões para as quais é referência”, explica.

O dashboard das UTIs de Porto Alegre mostra, na manhã desta sexta-feira, uma ocupação de 89,10% dos leitos de UTI adulto em 17 hospitais da cidade. Dos 35 leitos do Hospital Divina Providência, mantido pela Sociedade Sulina, 12 são ocupados por pacientes confirmados e um suspeito de infecção pelo novo coronavírus.