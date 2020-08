A OSPA (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) completa pouco mais de três meses de apresentações online e chega à 15ª edição do OSPA Live com música, cultura e adaptações durante a pandemia do novo coronavírus. Neste sábado (8), às 17h, os músicos sobem ao palco com Suíte para Quinteto de sopros, do compositor gaúcho Radamés Gnattali (1906-1988) – que alia elementos folclóricos e populares à música de concerto – e Quinteto em sol minore, de Claude-Paul Taffanel (1844-1908), obra composta em 1876, premiada pela Société des Compositeurs, característica pelo equilíbrio entre os movimentos e pela vivacidade rítmica. O programa é finalizado com Cinco Escenas Llaneras, do compositor e maestro colombiano Samuel Bedoya Sanchez (1947-1994), reconhecido por unir, em seu repertório, elementos populares, universais e contemporâneos.

A apresentação fica a cargo do Quinteto Som 5, grupo formado pelos músico da OSPA Henrique Augusto Amado (flauta), Viktoria Tatour (oboé), Diego Grendene de Souza (clarinete), Ange Paola Bazzani Prada (fagote) e Nadabe Tomás (trompa). O recital é transmitido ao vivo, pelo canal do YouTube da orquestra, diretamente da Casa da OSPA. A direção artística é do maestro Evandro Matté.

Sobre o OSPA Live

Projeto online da OSPA, busca conciliar isolamento social com cultura durante a pandemia do novo coronavírus. Aos sábados, às 17h, são realizados recitais, com número reduzido de músicos, diretamente da Sala Sinfônica, na Casa da OSPA. As exibições são transmitidas ao vivo, através do canal do YouTube da orquestra, sem a presença física do público. Com direção artística de Evandro Matté, os eventos seguem criteriosamente todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

A OSPA é uma das fundações vinculadas à Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Rio Grande do Sul (Sedac/RS).

OSPA LIVE

Quando: 8 de agosto de 2020, às 17h

Onde: Ao vivo, pelo canal do YouTube da OSPA

Programa

Radamés Gnattali (1906-1988)

Suíte para Quinteto de sopros

I. Prelúdio

II. Valsa

III. Modinha

IV. Choro

V. Final

Claude-Paul Taffanel (1844-1908)

Quinteto em sol minore

I. Allegro con moto

II. Andante

III. Vivace

Samuel Bedoya Sanchez (1947-1994)

Cinco Escenas Llaneras

La Fauna II

El Hombre

Apresentação

Quinteto Som 5

Henrique Augusto Amado (flauta)

Viktoria Tatour (oboé)

Diego Grendene de Souza (clarinete)

Ange Paola Bazzani Prada (fagote)

Nadabe Tomás (trompa)

Evandro Matté (direção artística)