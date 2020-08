Um calendário com protocolos de retomada “organizada e gradual do setor” passam pelas últimas avaliações e serão definidos dentro dos parâmetros da rodada de debates com o empresariado da Capital, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior em reunião com representantes do comércio, no fim da manhã desta sexta-feira (7). O decreto com as novas regras deve ser publicado nas próximas 48 horas.

Marchezan disse que a construção coletiva dos protocolos de retomada do setor deve considerar intervalos diários, semanais, restrições de horários e normas de higienização já conhecidas pelos comerciantes.

“A angústia dos empresários é legítima, ela é a nossa angústia também. Os protocolos serão aqueles que vocês já conhecem, sem exageros para não criar dificuldade de cumprir ou fiscalizar. Vamos liberar o comércio como um todo, com o máximo de liberdade e o máximo de segurança possíveis para os cidadãos”, disse o prefeito.

O presidente da CDL POA (Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre), Irio Piva, comemorou. “A sinalização é extremamente positiva, e temos que ter a maturidade para construir juntos. O vírus é um inimigo comum, e todos nós temos responsabilidade neste momento. Queremos negócios abertos, mas com todos os cuidados para não sermos um meio de transmissão da doença. Precisamos usar a força que a gente tem para conscientizar as pessoas e ajudar a conter a contaminação”, diz.

Em sua manifestação, o prefeito também alertou que, caso haja uma aceleração acentuada da contaminação e da ocupação de leitos de UTI nas próximas semanas, quer contar com o apoio do setor para voltar a restringir as atividades. “Se isso acontecer, nos caberá delimitar novamente, e nisso eu peço o apoio de vocês. Apesar de qualquer discordância que possamos ter, espero que a gente consiga construir juntos as alternativas”, finaliza.