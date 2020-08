Um avião da companhia aérea Air India com cerca de 200 pessoas a bordo caiu e se partiu ao meio ao pousar no aeroporto Calicute, também conhecido como Karipur Airport, no estado de Kerala, na Índia, nesta sexta-feira (7). A aeronave se partiu em duas partes, já dentro do aeroporto, e fogo foi visto no local.

O número de passageiros ainda deve ser confirmado, mas a informação é de que haveria 191 passageiros e seis tripulantes a bordo. Entre os viajantes, estariam 10 crianças.

O IX1344 partiu de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e tinha como destino a cidade indiana.

De acordo com o jornal “Times of India”, o voo tinha como objetivo repatriar cidadãos indianos em meio à pandemia do coronavírus.

O Ministério de Aviação Civil da Índia informou que não há relato de incêndio no momento do pouso, e que as vítimas estão sendo levadas a hospitais. Chovia muito no momento do acidente, o que dificulta o resgate aos passageiros.