Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

O objetivo é receber não mais do que 60 expectadores por sessão, com ocupação intercalada dos assentos. Foto: Divulgação O objetivo é receber não mais do que 60 expectadores por sessão, com ocupação intercalada dos assentos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavírus reuniu-se por videoconferência, na tarde desta quinta-feira (15), com representantes dos cinemas de Porto Alegre. O setor apresentou sugestões de medidas de segurança para uma futura retomada das atividades. Também foram divulgados durante o encontro os dados do quadro epidemiológico do coronavírus na Capital.

Segundo os representantes da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas e do Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Rio Grande do Sul, o objetivo é receber não mais do que 60 expectadores por sessão, com ocupação intercalada dos assentos para garantir o distanciamento. O consumo de alimentos ficaria permitido exclusivamente em lugares marcados,de acordo com sugestão apresentada pelo setor. Estes e outros itens do protocolo seguirão sendo discutidos no Comitê.

