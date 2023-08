Futebol Comitê Disciplinar da Fifa abre processo contra presidente da federação espanhola que beijou atleta na boca

Luis Rubiales foi duramente criticado e, por conta disso, emitiu um vídeo pedido de desculpas. (Foto: Reprodução)

A Fifa (entidade máxima de futebol) anunciou nessa quinta-feira (24) que seu Comitê Disciplinar abriu um processo disciplinar contra o presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales por conta de seu beijo em Jenni Hermoso na final da Copa do Mundo Feminina.

No comunicado oficial, a Fifa informou que a atitude de Rubiales violou os artigos 13.1 e 13.2 do Código Disciplinar da entidade. Além disso, o Comitê Disciplinar da Fifa não fornecerá mais informações sobre esse processo disciplinar até que uma decisão final seja tomada.

O artigo 13.1 informa que “Associações e clubes, bem como seus jogadores, dirigentes e quaisquer outros membro e/ou pessoa que exerça função em seu nome, deverá respeitar as Leis do Jogo, bem como os Estatutos da FIFA e as regulamentos, diretivas, diretrizes, circulares e decisões, e cumprir com os princípios de fair play, lealdade e integridade”.

No artigo 13.2, o Código Disciplinar da Fifa exemplifica as atitudes que estão sujeitas a medidas disciplinares.

– a) violar as regras básicas de conduta decente

– b) insultar de qualquer forma uma pessoa singular ou colectiva, especialmente através do uso de gestos, sinais ou linguagem ofensiva

– c) utilização de evento desportivo para manifestações de carácter não desportivo

– d) comportar-se de uma forma que coloque o esporte futebol e/ou FIFA em descrédito

– e) alterar ativamente a idade dos jogadores indicada nos bilhetes de identidade que eles produzir em competições sujeitas a limites de idade.

“A Fifa reitera o seu compromisso inabalável de respeitar a integridade de todos os indivíduos e condena veementemente qualquer comportamento em contrário”, diz o complemento da nota.

Entenda o caso

Durante a premiação da Copa do Mundo Feminina, da qual a Espanha foi campeã no domingo, Luis Rubiales segurou a cabeça da meio-campista Jenni Hermoso e roubou um beijo da atleta. O ato foi registrado em vídeo e ganhou repercussão imediatamente em todo o mundo.

Na segunda-feira, Rubiales publicou um vídeo pedindo desculpas pelo ocorrido. Ele também havia sido flagrado fazendo um gesto obsceno durante a comemoração pelo título na Espanha.

“Tenho de pedir desculpa, não tenho alternativa. Além disso, tenho de aprender com isso e perceber que, quando represento uma instituição tão importante como a Federação, sobretudo em cerimônias, tenho de ter mais cuidado”, disse.

No vestiário, Hermoso afirmou que não gostou da atitude de Rubiales. “Não gostei, hein!”, disse a meio-campista rindo, em um vídeo que mostra a comemoração após o título, no que pareceu ser sua resposta a piadas das companheiras de time.

Na terça-feira, o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, também se manifestou sobre o caso Rubiales. Durante um evento oficial no Palácio Moncloa, em Madrid, o político afirmou que um pedido de desculpas não é o suficiente e considerou o gesto “inaceitável”. As informações são do jornal O Globo.

