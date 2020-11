Bem-Estar Comitê internacional recomenda que Anvisa retome testes da Coronavac

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O comitê é formado por especialistas de fora do Brasil e tem como função analisar dados de eficácia e segurança do estudo Foto: Divulgação O comitê é formado por especialistas de fora do Brasil e tem como função analisar dados de eficácia e segurança do estudo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Comitê Internacional Independente do estudo da Coronavac recomendou à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que os testes com o imunizante chinês no Brasil sejam retomados.

O Instituto Butantan convocou os especialistas do comitê independente às pressas nesta terça-feira (10) para que esse relatório fosse finalizado o mais rápido possível diante do impasse criado em torno dos testes da Coronavac.

As fontes do instituto informaram que o documento ratifica a informação prestada pelo Butantan de que o evento adverso grave não tem relação com o imunizante. Segundo apuração da CNN, a causa da morte do voluntário é suicídio.

O comitê é formado por especialistas de fora do Brasil e tem como função analisar dados de eficácia e segurança do estudo. A Anvisa afirmou que apenas com o parecer do grupo seria possível tomar uma decisão sobre a continuidade ou não dos testes.

A Anvisa confirmou o recebimento do posicionamento do comitê e realizará uma análise do relatório para decidir se permite a retomada dos testes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar