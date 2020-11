Mundo Os Estados Unidos batem recorde com 202 mil casos de coronavírus em um dia

11 de novembro de 2020

O país é o mais afetado pela pandemia, com mais de 10 milhões de casos e cerca de 240 mil mortos

Os Estados Unidos seguem batendo recordes na pandemia do novo coronavírus. Segundo dados desta terça-feira (10) à noite da Universidade Johns Hopkins, o país superou seu recorde de novos casos diários de Covid-19, com mais 201.961 pessoas doentes, e também aumentou o número de hospitalizações de contaminados, com 61.694 internações.

O país é o mais afetado pela pandemia, com mais de 10 milhões de casos e cerca de 240 mil mortos. De acordo com a “CNN” e o “The New York Times”, as hospitalizações estão sobrecarregando os hospitais e instalações médicas. O recorde anterior de internações foi registrado em 15 de abril: 59.670 hospitalizações.

Atualmente, os EUA têm, em média, 1.661 novas hospitalizações por dia, mostram os dados da Universidade Johns Hopkins. Os principais estados atingidos neste momento da pandemia são Texas, Illinois, Dakota do Sul, Ohio e Utah.

Os números são preocupantes porque aumentos nas hospitalizações são geralmente seguidos por aumentos no número de mortos. O Instituto de Avaliação e Métricas de Saúde da Universidade de Washington, por exemplo, está prevendo mais 110.000 mortos nos próximos dois meses, caso o país não altere a forma de combate à propagação do vírus.

