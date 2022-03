Porto Alegre Comitiva do arquipélago de Açores participa de homenagens aos colonizadores de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

Os imigrantes açorianos que colonizaram Porto Alegre serão homenageados às 16h30min desta sexta-feira (25) com a instalação de uma placa na primeira praça de Porto Alegre, a Brigadeiro Sampaio (Centro Histórico). Integrado às festividades dos 250 anos de fundação da cidade, o evento terá a presença do presidente do Governo de Açores, José Manuel Bolieiro.

Antes, às 15h, o prefeito Sebastião Melo acompanhará a comitiva estrangeira em um passeio de barco pelo Guaíba. A ideia é ter um ponto-de-vista semelhante ao dos primeiros casais oriundos do arquipélago lusitano quando chegaram à região hoje ocupada pela capital gaúcha, em 1752 – excetuando-se, é claro, todas as mudanças urbanísticas que seriam implementadas dali em diante.

Um pouco de História

Território autônomo de Portugal no Oceano Atlântico, os Açores integram a União Europeia com estatuto de região ultraperiférica do território da União. No censo de 2021, foi registada uma população total de quase 237 mil pessoas.

Foi de lá que partiram cerca de 300 pessoas (incluindo 60 casais) rumo a Porto Alegre, em 1751, quando o Brasil ainda era governado à distância pela Monarquia lusitana (que só viria para o País em 1808). Em sua maioria provenientes das ilhas centrais (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial), esse grupo fazia parte de um total de 6 mil pessoas, das quais 1,5 mil tiveram como destino o Rio Grande do Sul.

Esses primeiros colonizadores desembarcaram no local então conhecido como Porto do Viamão ou Porto Dornelles, no período de 19 de novembro a 8 de dezembro daquele ano. A área futuramente abrigaria a esquina das ruas Cipriano Ferreira e Washington Luiz (Centro Histórico).

No local, já viviam algumas famílias de origem portuguesa. Em 1769, Manoel Jorge Gomes de Sepúlveda transferiu a capital da Capitania para o então Porto dos Casais, instalando o núcleo administrativo na região da atual Praça Brigadeiro Sampaio.

(Marcello Campos)

