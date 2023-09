Economia Como acumular milhas para tornar real a viagem dos sonhos

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

Além do cartão de crédito, especialistas indicam a adesão a programas de fidelidade das empresas. (Foto: Reprodução)

Muita gente tem o desejo de viajar gastando pouco ou quase nada por meio de milhas. O caso da agência de viagens 123milhas, que suspendeu a emissão de passagens aéreas promocionais repentinamente, levantou questionamentos sobre a viabilidade desse mecanismo. No entanto, ainda é possível utilizar as milhas de maneira segura, desde que tudo seja feito com cautela.

De acordo com Rodrigo Goés, especialista em educação financeira em milhas, muitos associam o acúmulo de milhas a gastos com cartão de crédito. Entretanto, essa é apenas uma das maneiras de alimentar o saldo, conforme descrito nesta reportagem.

Segundo Goés, é possível se associar a programas de fidelidade de empresas como a Esfera, Livelo e PDA, que fornecem pontos e bônus em compras feitas em lojas parceiras. Esses programas permitem acumular pontos no dia a dia, na compra de produtos de pet shop, supermercados, artigos esportivos, medicamentos, livros e outros.

“Nessas compras, quando há um programa de fidelidade vinculado, basta inserir o CPF ou acessar a loja a partir do site da entidade de fidelidade para que os pontos sejam creditados na conta”, disse.

Em meio a essa gama de facilidades, Augusto Yookiti Muraoka, proprietário do perfil “Quero viajar na Faixa” e também educador financeiro em milhas, adverte sobre o perigo de uma exposição excessiva das finanças quando alguém se lança nesse universo. Afinal, muitas pessoas acabam adquirindo vários cartões de crédito, perdendo o controle das despesas e se endividando.

“Com o tempo, ficou claro para mim que acumular pontos e trocá-los por milhas é altamente vantajoso. Já vivenciei experiências incríveis dessa forma. No momento, por exemplo, estou me preparando para uma mini-volta ao mundo”, relata Muraoka.

Contudo, Muraoka faz um alerta para aqueles que pensam em ingressar nesse universo com o único objetivo de lucrar com a negociação de milhas. “O mercado de milhas não deve ser encarado como uma oportunidade para comprar por um valor e vender por outro, já que esse tipo de atividade demanda conhecimento profundo, incluindo o acompanhamento do mercado financeiro para compreender a situação das empresas envolvidas”, explica.

Dicas para acumular milhas

Antes de escolher um programa de pontos de cartão de crédito, examine as cláusulas do contrato e esteja sempre atento aos prazos, condições de uso e transferência. Depois de fazer a escolha, mantenha-se alerta às promoções no site do banco e aos e-mails. Com frequência, as notificações de promoções podem ser enviadas para a caixa de spam, resultando em oportunidades perdidas.

Fique atento ao prazo de validade dos pontos acumulados. Mesmo que a quantidade seja pequena, é aconselhável transferir os pontos para o programa de milhagem da companhia aérea antes que expirem, evitando a perda deles. Todas as promoções têm prazo limitado, normalmente durando apenas alguns dias, tanto nos programas de pontos bancários quanto nas iniciativas de fidelidade das empresas e companhias aéreas. Portanto, é necessário agir rapidamente ao decidir como utilizar os benefícios.

Esteja ciente dos aceleradores de pontos oferecidos pelos bancos. Em alguns casos, o valor a ser pago pode “inflar” o custo das milhas. Em algumas situações, o valor pago pode até ultrapassar o de uma passagem adquirida em promoção.

Mesmo se a intenção for realizar uma viagem internacional, considere explorar os programas de fidelidade de companhias aéreas estrangeiras, frequentemente associadas a empresas locais. Dependendo do programa, a quantidade de milhas necessárias pode ser significativamente menor.

Ainda, tenha cuidado com as “pegadinhas” que podem levá-lo a gastar mais dinheiro, como promoções que anunciam, por exemplo, 150% de bônus na transferência de pontos entre contas. Ao calcular o custo da operação, você pode perceber que o valor por milha está elevado.

Compra e venda de milhas

Tenha cautela ao se envolver em transações de compra e venda de milhas. Assim como em outras atividades, existem golpistas nesse mercado. Trocar informações com amigos e familiares e verificar a reputação das empresas se torna, portanto, fundamental.

Além disso, a venda de milhas está sujeita a restrições impostas pelas companhias aéreas que podem resultar no bloqueio da sua conta. Por isso, verifique as regras antecipadamente para evitar qualquer tipo de penalização.

