Como criar até quatro perfis na mesma conta do Facebook

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2023

Com outros perfis você pode consumir conteúdo com base em diferentes interesses e necessidades. (Foto: Reprodução)

Você pode criar até quatro perfis na mesma conta do Facebook e consumir conteúdo com base em diferentes interesses e necessidades. Essa possibilidade também é uma boa para quem deseja participar de diferentes grupos e conversas usando perfis mais adequados para os mais variados ambientes.

No entanto, a rede social destaca que a função não deve ser compreendida como um “oba oba” para gerar contas falsas, pois a prática ainda é considerada ilegal e sujeita a enquadramento como crime, de acordo com as classificações da legislação brasileira.

O processo para criar até quatro perfis associados a sua conta no Facebook é bem simples e ainda permite que você alterne entre eles com bastante praticidade. Para se ter uma ideia, não é necessário sair e entrar com outras credenciais. Veja abaixo como realizar o procedimento.

Pelo celular

Antes de dar início ao passo a passo, cheque se o seu aplicativo do Facebook está atualizado com a versão mais recente disponível na sua loja de aplicativos. Depois disso, é só seguir as instruções abaixo:

– Na tela inicial, toque no ícone de perfil, no canto superior direito;

– Toque no ícone de seta para baixo e em “Criar novo perfil”;

– Toque no botão “Começar”;

– Insira nome do perfil e edite o nome do usuário;

– Insira fotos de capa e de perfil;

– Toque em “Continuar”;

– Toque em “Criar perfil”.

Pelo computador

Gerar novos perfis na sua conta principal do Facebook usando um computador é bem fácil, basta fazer seguinte:

– Na tela inicial, clique no ícone de perfil, no canto superior direito;

– Selecione a opção “Ver todos os perfis”;

– Clique em “Criar novo perfil” e em “Começar”;

– Insira nome do perfil e edite o nome do usuário;

– Insira fotos de capa e de perfil;

– Clique em “Continuar”;

– Clique em “Criar perfil”.

Com os perfis efetivamente criados, basta você clicar em “Ver todos os perfis” ou tocar no ícone de seta para baixo para ter acesso ao menu de troca de conta. Aí é só selecionar o perfil desejado e usá-lo à vontade.

Continue aprendendo mais macetes na rede social. Você também pode descobrir como não ser marcado em posts no Facebook ou como descobrir a senha da sua conta, caso tenha esquecido ou perdido, por exemplo.

