7 de fevereiro de 2023

Foto: Reprodução

Se você deseja enviar um e-mail para uma pessoa do Instagram, pode descobrir o seu endereço eletrônico de forma simples. Esse canal de comunicação é bastante utilizado por profissionais para conectar empresas ao seu público e entrar em contato com influenciadores, entre outras opções.

Lembre-se de que a prática de coletar e-mails no Instagram deve ser feita com ética e responsabilidade, principalmente se você deseja iniciar uma campanha de e-mail marketing. É importante, preferencialmente, entrar em contato com a pessoa e pedir autorização para enviar e-mails.

Os dados de e-mail e contato em uma conta no Instagram podem estar em um botão diretamente no perfil da conta. No entanto, o método abaixo funciona apenas para o aplicativo de celular. Veja:

Abra o app do Instagram;

Busque pelo perfil que deseja descobrir o e-mail.

Localize o botão “Contato” ou “E-mail”;

Toque no botão para revelar o e-mail.

É possível que alguns perfis do Instagram não ofereçam seus dados de contato, seja pelo botão indicado acima ou na bio. Para contornar esse problema, envie uma mensagem à conta e solicite um endereço de e-mail e pesquise por outras fontes de informações – como o Facebook, TikTok e sites comerciais.

