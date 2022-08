Flávio Pereira Como desmascarar a fake news do “a cada 7 minutos uma mulher é vítima de feminicídio”

Por Flavio Pereira | 31 de agosto de 2022

Deputado Eduardo Bolsonaro está propondo porte de armas para mulheres sob medida protetiva. (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

Algumas fake news são repetidas à exaustão por jornalistas de esquerda sem que recebam a devida checagem. Foi assim com a afirmativa de uma das “mediadoras” do debate do ultimo domingo realizado pela Rede Bandeirantes,entre candidatos à presidência. Ali foi dito que no Brasil, “a cada 7 minutos uma mulher é vitima de feminicídio”. Vamos aos números: se a hora possui 60 minutos, e o dia 1.440 minutos. Esse valor, dividido por 7, teríamos então 205,7 feminicídios por dia. Como o ano tem 365 dias, isso dá um total de 75.085 assassinatos de mulheres por ano. Só que, no Brasil, o número total de assassinatos por ano, de toda população brasileira, que antigamente era de 60 mil, agora está em 40 mil. Bem distante dos 75 mil feminicídios.

Porte de arma para mulheres sob medida protetiva

Sobre o tema, que mereceu do ex-presidiário Lula em recente comício o comentário: “Quer bater em mulher? Vá bater noutro lugar, mas não dentro da sua casa”, o deputado Eduardo Bolsonaro protocolou na Câmara dos Deputados, e foi encaminhado para análise da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, um projeto de lei que prevê a autorização de porte de arma de fogo para as mulheres sob medida protetiva decretada por ordem judicial, ou em situações baseadas no gênero que as ameacem. O projeto de lei altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, junto ao Sistema Nacional de Armas.

Fake News usa entrevista de Lula no Jornal Nacional

Aproveitando os “merengues” servidos pelo programa ao entrevistado, amigo da casa, o Partido dos Trabalhadores (PT) está utilizando na sua propaganda politica, partes da famosa entrevista que Lula concedeu ao Jornal Nacional, uma conversa de comadres. O partido gastou R$ 100 mil para divulgar um anúncio no Youtube e no Google para apontar que Lula não seria corrupto, e faz uma edição fora de contexto, de um trecho da entrevista, onde reproduz uma fala do apresentador William Bonner sobre escândalos durante os governos do PT. “O senhor não deve nada à Justiça”, diz o apresentador em uma fala cirurgicamente retirada da entrevista. Apenas esse trecho foi usado pelo PT na peça publicitária. O vídeo corta a fala onde Bonner diz “que houve corrupção na Petrobras e, segundo a Justiça, com pagamentos a executivos da empresa, a políticos de partidos, como o PT, como o então PMDB e o PP”.

Sem duplicação, RS 287 entre Porto Alegre e Santa Maria, aumenta o preço do pedágio

Prestes a contar com um total de cinco praças de cobrança do pedágio conforme prevê o contrato de concessão assinado com o governo do estado, a Integrasul anuncia que o trajeto entre Porto Alegre e Santa Maria pela RS-287, está mais caro a partir desta quarta-feira. O valor cobrado nas duas praças de pedágio – Candelária e Venâncio Aires – subiu 10,81% passando de R$ 3,70 para R$ 4,10 para automóveis, e de R$ 22,20 para R$ 24,60 para caminhões. Tão logo seja validado o primeiro ano do contrato da concessionaria, previsto para o final de setembro, e as outras três praças de Taquari, de Paraíso do Sul e de Santa Maria, começarão a cobrar tarifa. A duplicação, prevista nos contratos de 30 anos firmados com o governo do estado, só vai começar no 3º ano após a assinatura do contrato, e acabar no 21º ano, no máximo.

Luciano Hang: “Golpe para quê?”

Incluido na lista de oito empresários alvo de uma ação do ministro Alexandre de Moraes inspirada em notícia de um site, o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan rebate a acusação de que estaria tramando golpe: “Golpe para quê, se o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno?”.

