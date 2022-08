Cláudio Humberto Pesquisa Ipec nacional contradiz as estaduais

Por Cláudio Humberto | 31 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ibope mudou de nome, mas os seus cabelos… Pesquisa nacional do ex-Ibope, aponta a improvável liderança de Lula na região Sul com 36% e 34% de Jair Bolsonaro. O petista jamais venceu eleição ou liderou intenção de votos na região, nem mesmo nos seus melhores momentos. Os novos números desmentem pesquisas que o próprio Ipec divulgou ter feito em SC, PR e RS há menos de duas semanas, quando o somatório de Bolsonaro deu a lógica na região: 40,84%, contra 34,51% de Lula.

Os percentuais

Pesquisas Ipec já em agosto têm Bolsonaro com 50% a 25% de Lula em SC, 41% a 35% no PR e o petista à frente com 40% a 35% no RS.

Em qual confiar

O Ipec teria entrevistado 3.008 eleitores nos três Estados, dez vezes mais que os 304 do suposto levantamento nacional que traz Lula líder.

Em números

Segundo os TREs, Santa Catarina tem 5,4 milhões de eleitores aptos a votar, o Paraná tem 8,4 milhões e o Rio Grande do Sul tem 8,6 milhões.

Resultado inverso

Segundo levantamento Paraná Pesquisas (BR-04128/22) desta semana, por exemplo, Bolsonaro tem 42,4% e Lula 34,7% entre os gaúchos.

Em editorial vigoroso, Band critica ministro do STF

O Jornal da Band desta terça (30) divulgou editorial vigoroso criticando a operação da Polícia Federal ordenada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, chamado de “mandante de ordens ilegais”. O editorial considera que, após o fim do segredo de Justiça, esta semana, “o que apareceu não convence” e cobra a apresentação de provas. Para a Band, a troca de mensagens, “apenas opiniões sem ação, não configuram crimes”, diz o editorial, “e estão longe de fundamentar aquela operação policial.”

Livre expressão

A Band defende a livre expressão, ainda que seja contra a democracia ou em defesa de golpe, “ideia que combatemos e abominamos”.

Mais desatinos

O editorial lamenta “os sinais de que estamos diante de mais um desatino do nosso Judiciário, como tem acontecido desde a Lava Jato”.

Faltam respostas

A Band indaga se o país terá que conviver “com um ministro do Supremo que virou, de fato, mandante de ações ilegais? Um ministro justiceiro!?”.

Pernas curtas

Continua a serviço da hipocrisia o “orçamento secreto” que entrou em vigor após o Congresso derrubar o veto de Jair Bolsonaro. O Estadão revelou que Soraya Thronicke e Mara Gabrilli (PSDB), vice de Simone Tebet, usaram R$114 milhões do “orçamento secreto” que tanto criticam.

Comparativo verde

Nos oito anos de FHC (PSDB), a Amazônia perdeu 150 mil quilômetros quadrados desmatados. É a maior área desmatada entre os presidentes, desde 1988. Lula tem o segundo pior resultado: quase 126 mil km2.

Chupa, Sholz

Por ironia do destino, a Alemanha registrou em agosto a maior inflação em 50 anos, exatamente quando a governa o metidíssimo chanceler Olaf Sholz, cuja arrogância como ministro da Economia foi descrita no filme “Adultos da sala”, de Costa Gavras, sobre a crise grega em 2015.

1,5 milhão de empregos

Com os 218 mil novos empregos gerados em julho, o Brasil superou a marca de 1,5 milhão de vagas criadas desde o início do ano. Apesar da pandemia, são 4,74 milhões de novas carteiras assinadas desde 2019.

Scorsafava no TJCE

O desembargador Eduardo Scorsafava toma posse nesta sexta-feira (2), às 16h, no Tribunal de Justiça do Ceará. Magistrado muito admirado no Estado, ele foi eleito em primeiro lugar, pelo critério de merecimento.

Acomodados

Relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) mostra morosidade do Ibama em julgar as autuações feitas por agentes. Dados mostram que o DF ocupa a lanterna e analisou apenas 34,6% das multas de 2019.

Ladrão no ‘paraíso’

Ministro do Petróleo do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou o seu antecessor no cargo (na ditadura de Hugo Chávez, ídolo do PT) de roubar quase US$5 bilhões (R$25 bi) da estatal do petróleo PDVSA.

Princesa do povo

Completam 25 anos nesta quarta (31) as mortes de Diana, a Princesa de Gales, e seu então companheiro Dodi Al-Fayed, além do motorista Henri Paul num acidente de carro, em Paris, após perseguição por paparazzi.

Pensando bem…

…tá combinado: a justiça eleitoral será implacável com as fake news na campanha e nas redes sociais, mas no debate tá liberado.

PODER SEM PUDOR

Realidade e ficção

Logo após deixar o governo, em 2002, FHC fez uma viagem de férias com dona Ruth. Os dois apenas, sem seguranças ou assessores. Escolheram uma remota ilha dos mares gregos. Num restaurante, um grupo de turistas olhava insistentemente e cochichava. Um rapaz fortão do grupo se dirige ao casal, que temia alguma provocação.

– Desculpe – perguntou o rapaz – o senhor trabalha na TV Globo, não?

E Fernando Henrique, com aquele sorriso mordaz:

– Trabalhava, meu filho, trabalhava. Meu contrato terminou.

– Ah, sim… Valeu, tchau.

FHC ainda ouviu o rapaz se gabar com a turma:

– Num falei? Num falei? É ele mesmo!

O caso foi analisado pelo sociólogo FHC e pela antropóloga Ruth.

Concluíram que, no Brasil, a força da TV é tão poderosa que realidade (Jornal Nacional) e ficção (novela das 9) se misturam facilmente.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto