Cláudio Humberto Debate mostra que corrupção será tema prioritário

Por Cláudio Humberto | 30 de agosto de 2022

O debate da Band irá alterar estratégias de campanha, após jogar no lixo lorotas difundidas pelos institutos de pesquisa. O suposto “desinteresse” pelas eleições caiu por terra pela liderança da emissora na noite do debate, com a Band crescendo 303%, segundo o Ibope, e deixando para trás o antes imbatível “Fantástico”. A outra lorota desmascarada foi a de que corrupção era tema “secundário”: quando Jair Bolsonaro lembrou que Lula foi preso por corrupção, o assunto bombou nas redes sociais.

Tema persiste

Lula “amarelou”, mostrando-se desprevenido para encarar a provocação e deu a Bolsonaro a certeza de que deve insistir no tema, na campanha.

Mentir não pode

Assim como Bolsonaro voltará a atacar, os petistas devem preparar melhor o candidato para enfrentar o assunto, de preferência, sem fakes.

Tangente errada

Lula cometeu o erro de sair pela tangente da mentira, sobre ter sido “absolvido das acusações”, quando apenas será julgado outra vez.

Não deu certo

A insistência de pesquisas em minimizar corrupção como tema eleitoral pode ter sido estratégia para que os adversários de Lula o evitassem.

Desmatamento com Lula já não dá para superar

O desmatamento da Amazônia Legal durante os três primeiros anos do primeiro governo Lula (PT), entre 2003 e 2005, é tão mais expressivo que nos três primeiros anos do atual governo que não será alcançado nem mesmo se a área desmatada triplicar este ano. São 72,2 mil km2 sob Lula e pouco mais de 34 mil km2 com Bolsonaro, segundo dados do sistema Prodes, do Inpe, o Instituto Nacional de Pesquisa e Estatísticas, que desde 1988 monitora o desmatamento da Amazônia por satélite.

A pior marca

O governo Lula é a administração que permitiu a maior área da Amazônia a ser destruída: 86,5 mil quilômetros quadrados em 4 anos.

Desmatamento FHC

O pior ano para a Amazônia foi 1995, o primeiro ano de governo FHC (PSDB), quando 29.058 km2 da Amazônia Legal foram desmatados.

Dilma melhorou

O ano em que menos se destruiu a Amazônia foi 2012, segundo ano do governo Dilma, quando apenas 4,5 mil km2 foram desmatados.

Fuga para impunidade

Preso por matar o companheiro, o cônsul alemão Uwe Herbert Hahn acabou solto porque simplesmente não havia denúncia formal contra ele. Livre, tomou chá de sumiço e voltou para seu país, onde ficará impune.

Agressão a direitos

O criminalista Franklin Gomes admite que as palavras dos empresários merecem críticas, mas as medidas do ministro Alexandre de Moraes podem representar uma agressão contra os direitos desses cidadãos.

Ninguém quer

Após o cancelamento dos próximos debates entre presidenciáveis, restam apenas dois possíveis novos embates no primeiro turno: no SBT e na Globo. Nem Lula, nem Bolsonaro garantem participação.

Papéis no debate

Assim como Simone Tebet virou linha auxiliar de Lula contra Bolsonaro no debate na Band, Ciro Gomes (PDT) escolheu o confronto com Lula como a forma de crescer sua base de apoio na eleição.

Estava preso

A observação de Ciro Gomes não chegou a ir ao ar porque seu tempo havia terminado, mas ele lembrou que Lula não teve chance de ir para Paris, como ele, porque simplesmente estava em cana por ladroagem.

Rebaixado

Ex-presidente do PT, Rui Falcão tenta descolar o partido de André Janones, aquele que não sabem quem é o presidente da Argentina. Após acusação de rachadinha e bate-boca com bolsonaristas, Falcão disse que Janones é “freelancer”. Ou seja, não é petista “orgânico”.

‘É verdade esse bilete’

Em setembro de 2018, pesquisa BTG garantia que, preso, Lula venceria o primeiro turno com 37% a 22% de Bolsonaro. Contra Haddad como candidato do PT, Bolsonaro teria 26% e iria ao segundo turno com Ciro.

Redes vs. TV

Segundo levantamento da Câmara dos Deputados, menos da metade (49%) dos 10 mil candidatos a deputado federal têm conta no Facebook, a maior das redes entre candidatos. Mas todos terão horário na TV.

Pensando bem…

…nesse ritmo, até 2026 o palco dos debates será ringue de MMA.

PODER SEM PUDOR

Filé mignon jeitoso

Político, no interior, às vezes vira juiz de paz, delegado e até conselheiro matrimonial. Certa vez, o deputado Péricles Rolim, da região de Sorocaba (SP), precisou levar um papo sério com um compadre que se enrolou com uma loura e estava prestes a largar a mulher e o filho. “Tá fazendo besteira, compadre…”, advertiu. O homem respondeu: “Ah, deputado, o senhor já viu vira-lata com filé mignon na boca? É isso que tá acontecendo comigo…!

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

