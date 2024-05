Geral Como Donald Trump ainda vive na década de 1980 quando está em Nova York

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Trump passa seu primeiro período prolongado em Manhattan desde que se mudou para Washington, em 2017. (Foto: Reprodução)

Quando as sessões de seu julgamento criminal terminam, Donald Trump normalmente retorna ao tríplex de mármore e ouro no topo da Trump Tower, o arranha-céu que ele construiu no início da década de 1980 e usou para estabelecer uma imagem pública de empreendedor de sucesso.

Esse é o lado positivo para Trump, que passa seu primeiro período prolongado em Manhattan desde que se mudou para Washington, em 2017. Ele passa os dias em um tribunal no centro da cidade, onde enfrenta um processo por ter cometido 34 crimes, ouvindo pessoas de sua antiga vida o descreverem como um mentiroso depravado que manchou a Casa Branca. No fim, ele pode ser mandado para a prisão.

Mas à noite, dizem as pessoas que conversaram com ele, ele tem gostado de voltar ao apartamento de cobertura para o qual se mudou há quatro décadas. Ele ainda o considera seu lar — e uma lembrança permanente do período mais fácil de sua vida.

Esse período foi a era da ganância que é boa, na qual Trump se vendeu nacionalmente como um titã do setor, apesar de ter um portfólio imobiliário relativamente pequeno e local. Ele havia acabado de construir uma torre reluzente na Quinta Avenida, enfurecendo as elites e exigindo uma redução de impostos da cidade.

E é a época à qual ele faz alusão constantemente, referindo-se aos marcos culturais da década de 1980, incluindo o programa de notícias “60 Minutes”, a revista Time e a presença de celebridades como o boxeador Mike Tyson.

É também a última vez em que a imagem pública preferida de Trump estava intacta, e ela logo desmoronou. A década terminou com uma guerra de tabloides que durou meses, na qual as pessoas da cidade escolheram um lado entre ele e sua primeira esposa, Ivana.

Ao mesmo tempo, Trump, obcecado por sua imagem, foi alvo de uma história investigativa atrás da outra, deixando claro que ele tinha muito menos dinheiro do que parecia, que contava com a ajuda de seu pai e que havia administrado seu império até quase a ruína.

Foi na década de 80 que ele entrou em uma dança pública para decidir se queria ser aceito pelas elites ou se queria atirar pedras nelas, marcada de forma mais visível por sua decisão de destruir os frisos Art Déco que estavam no topo do prédio que ele demoliu para construir a Trump Tower.

No entanto, apesar das alegações de que todos os agentes do poder da cidade zombavam dele, Trump era bem-humorado, indulgente e até mesmo aceito por alguns deles. A década de 80 foi uma época em que, tendo seu caminho ajudado pelas conexões de seu pai na corrupta máquina política do Brooklyn, ele estava desenvolvendo relacionamentos com titãs da publicação, como a S.I. Newhouse, e frequentando o camarote do estádio de George Steinbrenner, proprietário dos Yankees.

Ele havia começado uma associação duradoura com um dos agentes do poder da cidade, o promotor distrital de Manhattan Robert Morgenthau, um homem cuja proximidade dava a Trump uma sensação de conforto, de acordo com ex-funcionários da Organização Trump, e que Trump disse que nunca teria apoiado as acusações contra ele.

“É verdade — essa foi sua época de ouro, sem dúvida”, disse Andrew Stein, que foi presidente do Conselho da Cidade na década de 1980 e ainda apoia Trump, depois de ter sugerido brevemente que ele deveria evitar sua terceira campanha presidencial.

Até mesmo o fato de ser presidente — mudar-se para uma cidade e um mundo onde as regras e leis eram estranhas e desinteressantes para ele, e onde o establishment o rejeitou antes mesmo de chegar — raramente parecia encantar Trump da mesma forma que o fez o tribunal do 21 Club em Midtown Manhattan.

O julgamento destacou as partes da personalidade de Trump que se tornaram claras na década seguinte, nos anos 90, as que ficaram menos aparentes imediatamente após a fama que lhe foi proporcionada por seu livro escrito por ele mesmo em 1987, The Art of the Deal (A arte da negociação, em tradução livre). Os dias no tribunal têm repetidamente tocado em sua propensão à vingança, seu amor por pessoas para defendê-lo, sua obsessão em ser visto como um playboy, suas práticas comerciais no que é essencialmente uma empresa familiar.

Mas também ressaltaram a realidade de que um homem que passou anos construindo um artifício sobre si mesmo na imprensa e na TV conseguiu conquistar a presidência, quando, de repente, a questão de quais partes dele eram reais ou falsas foi obscurecida pelo poder do Salão Oval, uma infraestrutura governamental gigantesca e dezenas de milhões de pessoas que votaram nele. As informações são do jornal The New York Times.

Como Donald Trump ainda vive na década de 1980 quando está em Nova York

