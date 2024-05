Geral Médico que ajudava vítimas no RS sofre infarto e está em estado grave

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O médico anestesista Walter José Roberte Borges, de 50 anos, sofreu um infarto na cidade de Pelotas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O médico anestesista Walter José Roberte Borges, de 50 anos, estava, até a noite dessa segunda-feira (27), internado em uma UTI em estado vegetativo após sofrer um infarto na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, no início da última semana, enquanto trabalhava na cidade, uma das atingidas pelas enchentes. O profissional é natural de Linhares, Norte do Espírito Santo.

Walter viajou com um grupo de médicos para atuar no hospital federal de Pelotas devido ao aumento da demanda por profissionais da saúde provocado pelas inundações no estado gaúcho.

O anestesista trabalhava em plantões de 48 horas a 72 horas na cidade. Eventualmente, depois que realizava o trabalho no hospital, atuava como voluntário ajudando pessoas vítimas da enchente. Mas ele não teria sofrido infarto enquanto fazia atendimento voluntário.

No último dia 20, Walter saiu no meio de uma cirurgia no Hospital Universitário de Pelotas, mas não retornou. Segundo o cunhado do médico, Herike Assis, ao procurá-lo, profissionais o encontraram já desacordado, dentro de um banheiro. Apesar de fumar, ele não tinha histórico de problemas de saúde. “Ele passou mais de 8 minutos sem oxigenação. Agora foram diagnosticadas algumas lesões cerebrais que indicam estado vegetativo. Ele é rodeado de médicos na família, e eles se juntaram para pedir uma ressonância, até para a família entender o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida nele”, afirmou Assis.

Agora, a família luta para levar o médico de volta para o Espírito Santo, mas depende de autorização que ainda não foi concedida. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/medico-que-ajudava-vitimas-no-rs-sofre-infarto-e-esta-em-estado-grave/

Médico que ajudava vítimas no RS sofre infarto e está em estado grave

2024-05-27