Futebol Como fica a situação da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa após a derrota para o Paraguai

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Brasil é o 5º colocado na tabela e está a oito pontos atrás da Argentina, que lidera as classificatórias. Foto: Rafael Ribeiro/CBF O Brasil é o 5º colocado na tabela e está a oito pontos atrás da Argentina, que lidera as classificatórias. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira voltou a fazer uma apresentação muito abaixo do esperando diante do Paraguai na noite dessa terça-feira (10), e perdeu o jogo por 1 a 0 no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, capital paraguaia. O placar determinou a primeira derrota de Dorival Jr. no comando do Brasil, mas a situação na tabela já era negativa antes da partida. E se manteve assim.

Com apenas dez pontos conquistados em oito partidas nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil é o 5º colocado na tabela e está a oito pontos atrás da Argentina, que lidera as classificatórias com 18 pontos. A Seleção havia alcançado a 4ª posição após vencer o Equador na última sexta-feira (6), mas voltou a ser ultrapassado justamente pelos equatorianos e caiu um degrau na tabela.

Em edições anteriores das Eliminatórias Sul-Americanas, o cenário do Brasil seria ainda mais caótico do que se vê atualmente. Isso porque, a partir desta edição, o número de vagas aumentou e mais seleções irão garantir vaga na Copa do Mundo de 2026. No total, sete seleções das dez que disputam tem direito a uma vaga no Mundial. As seis primeiras passam de forma direta para a fase de grupos e a sétima posição classifica para a repescagem.

Restando praticamente um ano para o fim das classificatórias, ainda faltam dez partidas para acabar a competição. E as duas próximas rodadas podem ser determinantes para o futuro do Brasil. Isso porque os adversários são Chile e Peru, duas seleções que estão atrás da Seleção Brasileira na tabela.

Os jogos acontecem daqui a pouco mais de um mês. Em 9 de outubro os comandados de Dorival Jr. atuam fora de casa contra os chilenos, que têm cinco pontos e ocupam a 9ª posição. No dia 12 de outubro, o adversário é o Peru, último colocado com apenas três pontos e que ainda não venceu nas Eliminatórias.

Por mais que os próximos rivais não ultrapassem o Brasil caso vençam os confrontos diretos, equipes como a Venezuela e Paraguai, atuais 6º e 7º colocados (os últimos que estão no G7 dos classificados) podem passar a Seleção. Os venezuelanos estão empatados em pontos e os paraguaios chegaram a nove pontos.

Experiência

Craque da Seleção Brasileira nos anos 1990 e 2000, o pentacampeão do mundo Rivaldo sugeriu que Dorival Júnior leve jogadores mais experientes para as próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Chile e Peru. Depois da derrota para o Paraguai, por 1 a 0, em Assunção, com futebol coletivo muito abaixo e peças individuais apagadas, Rivaldo sugeriu a convocação do zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, de 39 anos, e do atacante Hulk, do Atlético, de 38.

“Pelo que vi no jogo contra o Paraguai, se você convocar o Hulk, mesmo que não seja para a Copa, ele ajudaria demais nessas Eliminatórias. O Thiago Silva poderia voltar numa Seleção dessas, para ajudar a classificar com mais tranquilidade. São jogadores medalhões que seriam bons para o momento”, opinou Rivaldo.

Rivaldo vê “casca” nos dois veteranos para suportar a pressão do momento e ajudar Dorival Júnior no processo de transição rumo à Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

“Eles aguentam a pancada desses jogos e a pressão da imprensa. Temos muitos destaques no Brasileirão que já jogaram na Seleção. O Hulk contra esses times nas Eliminatórias jogaria muito bem, olhando como ele treina e se prepara, teria grandes chances de voltar a Seleção nesse momento”, completou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/como-fica-a-situacao-da-selecao-brasileira-nas-eliminatorias-da-copa-apos-derrota-para-o-paraguai/

Como fica a situação da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa após a derrota para o Paraguai

2024-09-11