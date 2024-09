Futebol Visto como “indispensável”, Neymar entra em fase final de recuperação

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2024

A última vez em que Neymar esteve em campo com a amarelinha foi em outubro de 2023. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Mesmo sem entrar em campo desde o ano passado, Neymar ainda é o principal nome da Seleção Brasileira. Dorival Júnior e os demais jogadores do Brasil citam o atacante do Al-Hilal e a importância que o camisa 10 terá no ciclo para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, a última vez em que Neymar esteve em campo com a amarelinha foi em outubro de 2023, quando rompeu os ligamentos do joelho esquerdo em uma torção durante o duelo com o Uruguai, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Com o avanço da sua recuperação na Arábia Saudita, o retorno do jogador aos campos se aproxima.

“Neymar é importantíssimo, fundamental e decisivo. Temos que respeitar o protocolo do que ele vinha apresentando e ainda não retornou por completo. Não tenho dúvidas de que, assim que esteja recuperado, voltará a ser relacionado. Todos sabem a importância que ele tem, ainda é muito cedo. Ele precisa completar o processo de recuperação mesmo em seu próprio clube”, afirmou Dorival, em entrevista coletiva após a convocação da seleção para as partidas contra Equador e Paraguai.

Atual campeão saudita, o Al-Hilal também tem cautela com a situação de Neymar. Contratado em 2023, ele conseguiu jogar apenas cinco partidas pelo clube antes de sofrer a lesão no joelho esquerdo. “O tempo que dão ao Neymar, em uma lesão dessas, normalmente é entre 10 e 11 meses de recuperação. Neymar não vai estar operacional no princípio da próxima temporada. Pensamos que em setembro, outubro, ele possa estar em condições de poder competir”, afirmou o português Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, antes do início desta temporada.

O Brasil ainda disputará mais quatro partidas em 2024 pelas Eliminatórias da Copa: em outubro, contra Chile e Peru, e em novembro, contra Venezuela e Uruguai. Caso Neymar não esteja recuperado para entrar em campo ainda neste ano, a primeira Data Fifa de 2025 será em março, quando a Seleção Brasileira enfrentará Colômbia e Argentina.

Vini Jr.

Apontado como um dos favoritos ao prêmio de bola de ouro, Vinicius Junior tem sido cobrado pelo desempenho abaixo do esperado com a Seleção Brasileira. Um dos principais nomes do atual campeão da Champions League Real Madrid, Vini ainda não conseguiu reproduzir as mesmas atuações que tem no clube com a Amarelinha.

Com a ausência de Neymar, o protagonismo da Seleção caiu nos ombros de Vini Jr., que ainda não supriu às expectativas do público. A derrota para o Paraguai nessa terça-feira (10) marcou mais uma atuação decepcionante do “galáctico”.

Por outro lado, com a camisa do clube espanhol, Vini coleciona atuações memoráveis e gols decisivos, incluindo tentos em finais de Champions League e da Supercopa da Espanha.

